Eksperci z USA wydali wyrok ws. Wiktorowskiego. Oto co o nim sądzą

"Tomasz Wiktorowski dołączył do sztabu Naomi Osaki" - ogłosił pod koniec lipca Dominik Senkowski ze Sport.pl. "Japonka to wielkie nazwisko w kobiecym tenisie, ale i spore wyzwanie stojące przed byłym trenerem Igi Świątek i Agnieszki Radwańskiej" - dodawał. Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji w US Open można było przypuszczać, że będzie to udany turniej dla Osaki, zwłaszcza po kapitalnych zawodach w Montrealu, w których doszła do finału.

Eksperci pieją z zachwytu nad Wiktorowskim. "Znalazł klucze"

- Tomasz dał mi plan gry i całkiem dobrze go zrealizowałam - mówiła Osaka po zwycięstwie z Coco Gauff w IV rundzie US Open. Niedługo potem wyznała, co uważa o Wiktorowskim. - Myślę, że kiedy szukałam nowego trenera, to po prostu zależało mi na kimś z dużą wiedzą - oznajmiła. Dodała, że początkowo uważała Wiktorowskiego za "strasznego", gdyż "nigdy się nie uśmiechał". Teraz sytuacja wygląda jednak inaczej.

- Kiedy się uśmiecha, naprawdę jest jak pluszowy miś. Czuję, że tworzy dla mnie bezpieczną przestrzeń - wyjaśniła. Bardzo szybko eksperci Tennis Channel docenili polskiego trenera. - Rozumie, jak ważne jest podejście mentalne. Trenerzy muszą być też psychologami. Znalazł klucze, by wejść do jej zaufanego miejsca. Osaka podkreśliła, że Wiktorowski przekazuje jej uwagi w przystępny, ciepły sposób. On jej ufa i wzajemnie - tłumaczył jeden z ekspertów.

Na tym nie zakończyła się jednak dyskusja. Pochylono się również nad zmianami, które wprowadził były szkoleniowiec Igi Świątek. - Czasem chodzi o kilka drobnych rzeczy, które zaskoczą. Od początku roku Osaka wyglądała coraz lepiej pod względem fizycznym, włożyła w to sporo pracy. Jednak dopiero w Montrealu wszystko znakomicie się ułożyło. To aspekt mentalny. (...) Razem z nowym trenerem sprawili, że podchodzi odpowiednio do kolejnych pojedynków - można było usłyszeć.

Osaka awansowała już do półfinału US Open, co jest pierwszym takim wielkoszlemowym sukcesem od Australian Open 2021. "Wiktorowski stworzył maszynę! Amerykański sen Naomi Osaki o powrocie na szczyt nadal trwa!" - podsumował Bartosz Królikowski ze Sport.pl. Japonka zagra o finał z pogromczynią Igi Świątek Amandą Anisimovą.

