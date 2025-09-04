To dlatego Neymar został wyrzucony z kadry. Ancelotti nie zostawił złudzeń

Carlo Ancelotti ma za sobą pierwsze zgrupowanie w roli selekcjonera reprezentacji Brazylii. W czerwcu tego roku Brazylia zremisowała bezbramkowo z Ekwadorem i wygrała 1:0 z Paragwajem. We wrześniu kadra "Canarinhos" zagra dwa kolejne spotkania w eliminacjach do mistrzostw świata 2026, odpowiednio z Chile (05.09) i Boliwią (10.09). Tym razem Ancelotti pominął w powołaniach piłkarzy Realu Madryt - na liście nie ma Viniciusa Juniora, Rodrygo czy Edera Militao. Brazylijskie media uważają, że selekcjoner chciał w ten sposób dać odpocząć zawodnikom Realu.

Ancelotti reaguje po słowach Neymara. "Nikt nie kwestionuje Neymara"

Neymar odniósł się do braku powołania do reprezentacji po meczu Santosu z Fluminense (0:0). - Miałem uraz przywodziciela. To był drobny dyskomfort, więc nic poważnego. Miałem nie grać przeciwko Bahii, więc nie trenowałem, żebym mógł dojść do siebie. Myślę, że nie dostałem powołania do kadry z przyczyn sportowych. To nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. To decyzja trenera i ją szanuję. Skoro nie będę grał, to pozostaje mi kibicować kadrze i mieć nadzieję, że zagrają dobrze - skomentował Neymar.

Ancelotti odniósł się do słów Neymara podczas konferencji prasowej przed meczem z Chile. - Taka jest prawda. To decyzja sportowa, oparta na wielu czynnikach: na tym, co piłkarz robił i na tym, z jakimi problemami się zmagał. Nikt nie kwestionuje Neymara na poziomie sportowym. W tej drużynie jest duża konkurencja. Wierzymy, że mamy 70 zawodników, którzy mogą zagrać na mistrzostwach świata. Neymar musi dojść do dobrej formy, by pomóc kadrze w osiąganiu dobrych wyników - przekazał selekcjoner.

Neymar zagrał po raz ostatni w kadrze Brazylii 18 października 2023 r. w meczu z Urugwajem (0:2). Do tej pory Neymar wystąpił w 128 spotkaniach, w których strzelił 79 goli i zanotował 59 asyst. Więcej występów w kadrze Brazylii od Neymara ma tylko Cafu (142). Neymar jest najskuteczniejszym strzelcem w historii brazylijskiej kadry.

Od początku 2025 r. Neymar znów występuje w barwach Santosu. Do tej pory zagrał w 20 meczach, w których strzelił sześć goli i zanotował trzy asysty.

Brazylia zapewniła sobie udział w mistrzostwach świata po czerwcowej wygranej 1:0 nad Paragwajem. Zespół Carlo Ancelottiego zagra we wrześniu z Chile i Boliwią, a potem czekają go sparingi z Koreą Południową (10.10) i Japonią (14.10).

