Holandia - Polska. O której mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski rozpoczęła w poniedziałek zgrupowanie przed wrześniowymi spotkaniami el. mistrzostw świata. Nowy selekcjoner Jan Urban postanowił nieco zaskoczyć i powołał m.in. Przemysława Wiśniewskiego, Jana Ziółkowskiego czy Arkadiusza Pyrkę. Na liście zabrakło za to miejsca dla m.in. Marcina Bułki, Mateusza Skrzypczaka, czy kontuzjowanego Jakuba Modera. Do kadry wracają jednak Robert Lewandowski, Kamil Grosicki czy Kamil Grabara.

Reprezentacja Polski zmierzy się w czwartek z Holandią, z którą po raz ostatni wygrała w 1979 roku. Od tamtej pory mieliśmy z nią bardzo dużo problemów - choćby ostatnio w Lidze Narodów oraz na ubiegłorocznym Euro 2024. Mimo to Jan Urban ma już plan na to spotkanie. - Oczywiście, że mam w głowie skład. Czy będzie on galowy, czy dokonamy zmian? Kurczę, dla każdego galowy skład może oznaczać coś innego - wyznał na środowej konferencji prasowej.

Jak się okazuje, nasza drużyna może rozpocząć najbliższe spotkanie bez kapitana Roberta Lewandowskiego. - Spójrzcie na Roberta. Przepracował okres przygotowawczy, grał w sparingach, ale potem doznał kontuzji i nie grał wiele w lidze. Teraz w ciągu krótkiego czasu miałby zagrać dwa razy po 90 minut? Nie wiem, nie wiem. Musimy się zastanowić, czy nie przesadzimy - zastanawiał się selekcjoner.

Powstaje też sporo pytań odnośnie do pozycji bramkarza. Do niedawna wydawało się, że pewniakiem jest Łukasz Skorupski. Ale wielu ekspertów chętnie zobaczyłoby między słupkami Grabarę, który świetnie spisuje się w VfL Wolfsburg i jest dużo młodszy od zawodnika Bologna FC. Urban zaznaczył, że decyzję podejmą jednak trenerzy bramkarzy Andrzej Dawidziuk oraz Józef Młynarczyk.

Przypuszczalny skład reprezentacji Polski na mecz z Holandią: Łukasz Skorupski (Kamil Grabara) - Matty Cash, Jan Bednarek (Jan Ziółkowski), Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior - Jakub Kamiński, Jakub Piotrowski (Bartosz Slisz), Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Sebastian Szymański - Adam Buksa.

Holandia - Polska. O której mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Mecz Holandia - Polska odbędzie się w czwartek 4 września na stadionie de Kuip w Rotterdamie. Początek o godz. 20:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenach TVP 1, TVP Sport oraz w internecie na platformie sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE

