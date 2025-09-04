Tak Anglicy potraktowali Kiwiora. Niebywałe, jak go nazwali

Kiwior z klubem z Londynu był związany od 2023 roku. Ten sprowadził go za 19,5 miliona euro z włoskiej Spezii. W pierwszym roku Polak był zawodnikiem do rotacji na lewej stronie defensywy. W drugim Mikel Arteta sprawdzał częściej na środku obrony, zaś Kiwior zaliczył tam kilka świetnych występów. Na czele z dwumeczem przeciwko Realowi Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Kiwior czule żegnany w Londynie. Te słowa mogą poruszyć

Początkiem września 25-latek pożegnał się z angielskim klubem, pisząc na Instagramie: "Chciałbym podziękować wszystkim osobom i fanom, których spotkałem podczas mojej podróży w Arsenalu. To były niezapomniane chwile, które zostaną ze mną na zawsze. Dziękuję, "Kanonierzy".

Jego wiadomość zebrała ponad 220 tysięcy polubień, a odpowiedzieli na nią także byli już koledzy z klubu. "Mój człowiek, będziemy tęsknić" - napisał William Saliba. "Kubacitoooo" - dodał Riccardo Calafiori, okraszając przezwisko Polaka w szatni smutnymi emotkami. "Wszystkiego najlepszego w obecnym sezonie, Jakub" - dodał z kolei oficjalny profil Arsenalu. Komentarze napisali także m.in. Emmanuel Frimpong czy Martin Odegaard.

Pod wpisem Kiwiora nie brakuje też mnóstwa słów podziękowań od fanów klubu z Londynu. "Raz zostałeś Kanonierem, będziesz nim na zawsze" - to najczęściej powtarzająca się fraza w komentarzach. "Za tę noc na Bernabeu zostaniesz zapamiętany na zawsze" - napisał jeden z kibiców, przypominając znakomitą grę Kiwiora w starciu z Realem Madryt. "Nigdy nie zapomnę nocy, w której schowałeś Mbappe do kieszeni" - głosi kolejny wpis. Jeszcze inny kibic napisał nawet o Kwiorze per "polski Maldini". Naprawdę trudno dla obrońcy o większy zaszczyt, niż porównanie do włoskiego mistrza obrony, który wraz z AC Milan aż pięć razy sięgał po Champions League.

Kiwior w Porto dołączył do Jana Bednarka, a okres jego wypożyczenia potrwa do końca sezonu 2025/2026. Jeżeli jednak dobrze się spisze, to być może obaj reprezentanci Polski na dłużej będą tworzyć blok defensywny "Smoków".

