Katastrofa. Ależ zjazd "polskiego Messiego"

Mateusz Musiałowski, który w trakcie występów w młodzieżowych drużynach Liverpoolu dorobił się pseudonimu "Polski Messi", latem zeszłego roku zamienił angielskiego giganta na Omonię Nikozja. I coraz bardziej może żałować tego ruchu.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Mateusz Musiałowski rzadko kiedy gra w Omonii Nikozja, a teraz takie wieści

W poprzednim sezonie 21-latek rozegrał zaledwie 12 meczów dla cypryjskiego zespołu (jeden gol, zero asyst). Obecnie nie wygląda to lepiej, z siedmiu możliwych spotkań wystąpił tylko w dwóch (łącznie 100 minut, jeden gol i zero asyst), pozostałe przesiedział na ławce rezerwowych. A to nie koniec jego kłopotów.

Zobacz także: Reprezentant Holandii zdemaskowany przed meczem z Polską! Ależ skandal

Jak podał cypryjski serwis ant1live.com, Omonia nie zgłosiła Musiałowskiego do fazy ligowej Ligi Konferencji. Taki sam los spotkał Mariusza Stępińskiego, co dobitnie pokazuje pozycję obu zawodników w drużynie prowadzonej przez Henninga Berga.

Mateusz Musiałowski i Mariusz Stępiński niezgłoszeni do Ligi Konferencji. Ten drugi może odejść

Zresztą 30-latek zaraz może zmienić otoczenie. Portal ant1live.com poinformował o zainteresowaniu napastnikiem ze strony AEL-u Limassol. Byłby to dla niego powrót do tego miasta, gdyż w latach 2021-2024 reprezentował Aris (przez pierwszy rok na zasadzie wypożyczenia z Hellasu Werona). Akurat on zaliczył więcej minut od Musiałowskiego, tylko jedno z siedmiu spotkań przesiedział na ławce rezerwowych (choć głównie grał jako zmiennik).

Obaj polscy piłkarze mogą zmienić klub wewnątrz ligi cypryjskiej, bowiem okno transferowe jest tam otwarte do wtorku 9 września. A jeśli zostaną w Omonii Nikozja, to na boisku pojawią się najwcześniej 13 września w starciu z Akritas Chlorakas.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU