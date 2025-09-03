Raków dopiero dał za niego milion euro, a teraz takie wieści. Niepojęte

Karol Struski trafił do Rakowa Częstochowa na początku lipca, został wykupiony z Arisu Limassol za milion euro. To był czwarty najdroższy transfer wicemistrza Polski w tym letnim okienku. Nie minęły dwa miesiące, a już wygląda na to, że idzie w odstawkę.
Raków Częstochowa publicznie ogłosił kadrę na fazę zasadniczą Ligi Konferencji. Nie ma na niej poważnie kontuzjowanego Władysława Koczerhina, będącego na wylocie Jesusa Diaza, Leandro Rochy (jego miejsce zajął wypożyczony z Kolonii Iman Rondić) oraz Karola Struskiego. Brak Polaka najbardziej rzuca się w oczy.
24-letni pomocnik nie notuje dobrego okresu w Rakowie. Zagrał w sumie w sześciu meczach, ale nie strzelił ani jednego gola i nie zanotował choćby asysty. Zaliczył pełne 90 minut tylko raz - w rewanżu drugiej rundy kwalifikacji do LK z MSK Żylina (3:1). Od miesiąca praktycznie nie gra. 3 sierpnia dostał 61 minut z Radomiakiem Radom (1:3). Od tego czasu wszedł na boisko raz, na symboliczną minutę w rewanżu z Maccabi Hajfa. Pozostałe mecze, czyli pierwsze starcie z Maccabi, oba z Ardą Kyrdżali, Bruk-Betem Termaliką Nieciecza i Pogonią Szczecin, przesiedział na ławce rezerwowych.
Tak szybka rezygnacja z Polaka może być zaskakująca, biorąc pod uwagę fakt, że ma przecież czteroletni kontrakt, a Raków zapłacił za niego milion euro. Sam Struski też inaczej wyobrażał sobie start sezonu w Rakowie. Przyjście do wicemistrza Polski miało ponownie otworzyć mu drzwi do reprezentacji, w której zagrał tylko raz, z Łotwą w listopadzie 2023 r.
Brak Struskiego na liście zgłoszonych do LK wywołał w sieci burzę. Pojawiają się dyskusje i spekulacje nt. pozycji Polaka w klubie, czy nie podpadł przypadkiem Papszunowi, albo czy przegrywa rywalizację z innym defensywnym pomocnikiem, Ibrahimą Seckiem. 21-letni Senegalczyk zagrał w tym sezonie w trzech meczach. Ale w sierpniu nie dostał ani minuty, a nawet nie łapał się do kadry meczowej.
Najbliższy mecz Raków zagra 15 września. Wtedy podejmie u siebie Górnik Zabrze. Pierwszym pucharowym rywalem częstochowian będzie rumuński zespół Universitatea Krajowa. Spotkanie odbędzie się 2 października na stadionie w Sosnowcu.
