Jest wyrok sądu ws. Izraelczyków. Chodzi o skandaliczny transparent

Izraelscy kibice w ostatnich miesiącach prezentują skandaliczną postawę. Przy okazji spotkania Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa, które było rozgrywane w Debreczynie, fani Maccabi wywiesili transparent z napisem "Mordercy od 1939 roku", sugerując, że Polacy brali udział w zbrodniach dokonanych na Żydach podczas II wojny światowej. Maccabi wciąż nie otrzymało kary, w teorii UEFA prowadzi postępowanie. Na Raków natomiast została nałożona grzywna w wysokości 40 tysięcy euro.

Hapoel Beer Szewa nie chce być gorszy od Maccabi

W przypadku zespołu z Częstochowy na całość kary składało się 30 tysięcy euro za odpalanie na trybunach materiałów pirotechnicznych oraz 10 tysięcy euro za prezentowanie treści "niewłaściwych dla wydarzenia sportowego".

Mniej pieniędzy zapłaci Hapoel Beer Szewa. Kibice kolejnego izraelskiego klubu w ubiegłym miesiącu podczas meczu półfinałowego Toto Cup z Hapoelem Tel Awiw napisali na transparencie następujące słowa: "Dwie rzeczy, które muszą zostać zniszczone: UEFA i Hamas".

Takie zachowanie wywołało potężne kontrowersje. Przecież nie od dziś wiadomo, że Izrael dokonuje intensywnych ataków na Strefę Gazy. Ponownie zatem na trybunach włączono się do działań politycznych. W dodatku fani uderzyli jeszcze w Europejską Federację Piłki Nożnej.

Niska kara dla klubu. Jest decyzja

Sąd związkowy Izraela nałożył na Hapoel Beer Szewa karę w wysokości 35 tysięcy szekli (około 38 tysięcy złotych). Ta kwota miała być pierwotnie wyższa (50 tys. szekli) i domagał się tego prokurator federacji.

Ostatecznie grzywnę zmniejszono, bo uzasadniono to tym, że transparent został wywieszony bez wiedzy i zgody władz klubu. Pracownicy Hapoela Beer Szewy, widząc co się dzieje na trybunach, natychmiast usunęli szkodliwe treści.

Nie zmienia to faktu, że w przestrzeni publicznej można było zaobserwować kolejne karygodne zachowanie Izraelczyków.

