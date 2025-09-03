Jest decyzja w sprawie Marciniaka na eliminacje MŚ. Oto szczegóły

Szymon Marciniak w trwających eliminacjach do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku nie miał jeszcze okazji sędziować. W marcu tego roku został wyznaczony do ćwierćfinału Ligi Narodów Niemcy - Włochy. Z kolei w czerwcu dostał wolne przed Klubowymi Mistrzostwami Świata. Teraz w końcu doczekał się swojej szansy.

To będzie pierwszy mecz Marciniaka w el. do MŚ 2026. Jest decyzja

W środę UEFA ogłosiła, że Marciniak posędziuje mecz Szwajcaria - Kosowo. Na liniach pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Paweł Raczkowski. Za VAR odpowiedzialny będzie Tomasz Kwiatkowski oraz jego asystent Wojciech Myć. Spotkanie odbędzie się w piątek 5 czerwca na St. Jakob-Park w Bazylei.

Dla obu drużyn będzie to dopiero pierwsze starcie w tych eliminacjach. Do tej pory cała grupa B (są w niej także Szwecja i Słowenia - red.) jeszcze nie grała. Mimo że Szwajcarzy wydają się zdecydowanym faworytem, rywalizacja zapowiada się niezwykle emocjonująco. A wszystko przez to, że w ich kadrze od lat występuje wielu zawodników o albańskich i kosowskich korzeniach. - Gra przeciwko Kosowu jest zawsze wyjątkowa. Na stadionie z pewnością będzie wielu ich fanów - zapowiedział na konferencji prasowej napastnik Szwajcarów Cedric Itten, cytowany przez dziennik "Blick".

Kosowianie pokazali już zresztą w przeszłości, że przeciwko Szwajcarom zawsze grają na sto procent. W trzech dotychczasowych starciach między tymi drużynami zawsze padały remisy. Ostatnio miały one okazję zmierzyć się w 2023 r. przy okazji eliminacji do Euro 2024. Wówczas w Kosowie było 2:2, a w Szwajcarii 1:1.

Z kolei dla Marciniaka będzie to już ósmy mecz w tym sezonie. Do tej pory poprowadził pięć spotkań w Ekstraklasie i dwa w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Ostatnio gwizdał piłkarzom Sturmu Graz i FK Bodo/Glimt (2:1).

