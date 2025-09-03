Mourinho może okryć się hańbą. Tam jeszcze nie pracował. "Jest gotowy"

Jose Mourinho nie napracował się zbyt długo w Fenerbahce. Utytułowany szkoleniowiec dołączył do tego klubu przed rozpoczęciem sezonu 2024/25. Nie spełnił żadnego z postawionych przed nim celów. Pod jego wodzą klub nie awansował do fazy ligowej Ligi Mistrzów, ale przede wszystkim nie przerwał hegemonii Galatasaray na krajowym podwórku. Po nieudanym dwumeczu IV rundy eliminacji Champions League z Benficą Fenerbahce podziękowało Portugalczykowi za współpracę.

Mourinho nie wyklucza pracy w Rosji. Tyle żąda

Wielu kibiców zastanawia się, jaki będzie następny krok Mourinho. 62-latek marzy o pracy w reprezentacji Portugalii, ale to raczej jest niemożliwe w tym momencie. Jak poinformował portal sport-express.ru, Mourinho może zostać szkoleniowcem któregoś z rosyjskich klubów. "Trener jest gotowy do przyjazdu" - czytamy.

Byłaby to zaskakująca decyzja, bo rosyjskie zespoły z powodu napaści zbrojnej na Ukrainę nie mogą występować w europejskich pucharach.

Kilku przedstawicieli poszczególnych klubów prowadziło wstępne rozmowy z "The Special One" na temat ewentualnego zatrudnienia, a w odpowiedzi Portugalczyk przedstawił własne warunki.

- Żądania Mourinho to 20 milionów euro dla sztabu szkoleniowego za sezon i co najmniej dwuletni kontrakt - poinformował Maksim Nikitin, dziennikarz sport-express.ru.

Teraz piłka leży po stronie rosyjskich klubów. W przeszłości Mourinho był już zapraszany do tego państwa, by prowadzić kursy trenerskie.

Mourinho ma mnóstwo sukcesów. Nazwisko wciąż działa

Choć doświadczony szkoleniowiec nie jest już traktowany jako jeden z najlepszych na świecie, to wciąż jego nazwisko działa na wyobraźnię kibiców. Kiedy przychodził do Fenerbahce, to był witany przez tłumy kibiców.

W przeszłości sięgnął m.in. po dwa triumfy w Lidze Mistrzów (z Porto i Interem), Ligę Europy (z Manchesterem United), Puchar UEFA (z Porto), Ligę Konferencji (z Romą). Z Chelsea trzy razy wygrał Premier League. Jest dwukrotnym mistrzem Portugalii, dwukrotnym mistrzem Włoch i mistrzem Hiszpanii.

