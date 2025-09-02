Co za powrót do Ekstraklasy! Nikt się tego nie spodziewał

Raków Częstochowa postanowił ściągnąć nowego napastnika i to mimo tego, że nie sprzedał Jonatana Brunesa. Zabiegał o tego zawodnika już kilka miesięcy temu, ale ten postanowił opuścić Polskę. Wraca tutaj po nieudanej przygodzie na Zachodzie.

Raków ściąga nowego napastnika i rezygnuje z innego piłkarze

Wicemistrz Polski potwierdził transfer Imada Rondicia z 1. FC Koeln. Najpierw tę informację podał portal weszlo.com, by kilka chwil później oficjalne komunikaty wydały Raków oraz beniaminek Bundesligi. Napastnik trafił do Częstochowy na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu.

Rondić to nazwisko, które kibice ekstraklasy mogą dobrze kojarzyć. Jeszcze w zeszłym sezonie Bośniak występował w Widzewie Łódź, ale w zimowym okienku transferowym bardzo mocno naciskał na transfer. Ostatecznie przeszedł do Kolonii i nastawiano się, że już nie wróci do naszego kraju.

W rundzie wiosennej Rondić strzelił jednego gola w dziewięciu meczach w 2. Bundeslidze. Zanotował też jeden występ w DFB Pokal. Po awansie do Bundesligi nie znalazł się planach Kolonii. Pojawiła się opcja powrotu do Polski, z której Rondić postanowił skorzystać z nadzieją, że będzie grał regularnie.

Powinien szybko zyskać w oczach Marka Papszuna. To napastnik intensywnie pracujący w pressingu, a tego trener Rakowa wymaga od ofensywnych zawodników.

Co ważne dla Bośniaka, będzie miał okazję pokazać się w europejskich pucharach. Według "Weszło" Rondić został zgłoszony do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Jego przyjście spowodowało, że z listy zgłoszonych piłkarzy miał zostać wykreślony Leandro Rocha.

Portugalczyk jest na wylocie z drużyny "Medalików" po nieco ponad siedmiu miesiącach gry. Może czuć się rozczarowany sytuacją. Biorąc pod uwagę fakt, że zespoły mają w dużej mierze skompletowane kadry na najbliższe miesiące, może być trudno ze sprzedażą napastnika. Latem pojawiały się doniesienia o możliwym przejściu Rochy do Zagłębia Lubin. Niewykluczone, że temat może wrócić.

Okienko transferowe w Polsce kończy się 8 września.

