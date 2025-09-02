Iordanescu skreślił trzech piłkarzy! Oni już w Legii nie zagrają

Jak poinformował Paweł Mogielnicki z portalu 90minut.pl, Legia Warszawa postanowiła wyrejestrować trzech piłkarzy z rozgrywek PKO Ekstraklasy. Na tej krótkiej liście znaleźli się Jean-Pierre Nsame, Migouel Alfarela i Patryk Kun. O ile w przypadku Kameruńczyka decyzja jest zrozumiała, tak u pozostałej dwójki potwierdza się, że obaj są na wylocie.

Legia skreśliła trzech piłkarzy

Do rozgrywek ekstraklasy stołeczni zgłosili czterech zawodników ściągniętych na finiszu okienka transferowego - Kamila Piątkowskiego, Kacpra Urbańskiego, Antonio Colaka i Noaha Wiesshaupta. To oni zajmą miejsca Nsame, Alfareli i Kuna.

Nsame zerwał ścięgno Achillesa krótko po wejściu z ławki w meczu z Cracovią. To duża strata dla Legii, bowiem Kameruńczyk był najskuteczniejszym piłkarzem warszawskiego zespołu tego lata, poczuł więź z kibicami i stał się liderem na boisku. Ma pauzować co najmniej pół roku. Biorąc pod uwagę, że jego kontrakt wygasa wraz z końcem tego sezonu, to możliwe, że już więcej nie zagra w legijnych barwach.

Alfarela dobrze wyglądał na samym początku sezonu, ale wraz z kolejnym tygodniem obniżał loty. Iordanescu regularnie wystawiał go w ekstraklasie w pierwszym składzie, a w kwalifikacjach do europejskich pucharów wpuszczał go z ławki. Jednak Francuz rozczarowywał. Od ponad miesiąca nie strzelił żadnego gola i nie zanotował żadnej asysty.

Legia nie będzie blokować mu poszukiwań nowego klubu. Alfarela był blisko przejścia do Racingu Santander, ale nie udało się zamknąć tematu przed końcem okienka w Hiszpanii.

Patryk Kun zagrał w dwumeczu pierwszej rundy eliminacji do Ligi Europy, w spotkaniu o Superpuchar Polski i w lidze z Arką Gdynia. Ale przegrywa rywalizację na lewej obronie z Rubenem Vinagre i Arkadiuszem Recą. Biorąc pod uwagę, że ma rok ważnego kontraktu i nie ma gwarancji gry, Legia dała mu wolną rękę w znalezieniu nowego pracodawcy.

Problemem dla Legii jest też zaskakująco wysoka pensja 30-latka, która ma wynosić nawet 130 tys. zł miesięcznie. Odejście Kuna pozwoliłoby zwiększyć możliwości finansowe stołecznych.

Jesienią Legię czeka walka na trzech frontach. Powalczy w fazie zasadniczej Ligi Konferencji, rozpocznie obronę Pucharu Polski i będzie gonić w tabeli ekstraklasy.

