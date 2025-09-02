Urbański mógł grać w wielkiej lidze. Wszystko się wysypało

- Wybrałem Legię, ponieważ jestem głodny gry i wiem, co chcę osiągnąć. Moim celem jest wygrywanie - chcę zdobyć mistrzostwo Polski oraz dotrzeć do finału Ligi Konferencji UEFA - mówił Urbański w rozmowie z mediami Legii Warszawa po ogłoszeniu transferu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Urbański był o krok od LaLigi. Na przeszkodzie stanęły przepisy

Chęć regularnej gry i głód zwycięstw to nie jedyne powody, dla których Urbański wybrał Legię. W pewnym sensie miała go skłonić do tego sytuacja na rynku. Jak ujawnia portal meczyki.pl, stołeczni skontaktowali się z otoczeniem piłkarza, kiedy prowadził już zaawansowane rozmowy z Realem Mallorca. Klub La Ligi był nawet dogadany z Bologną ws. transferu. Ale Urbański nie przeprowadził się na Majorkę przez ligowe przepisy.

Real Mallorca miałby problem z rejestracją młodego Polaka w La Lidze. Nie był w stanie wygenerować miejsca w budżecie, zgodnie z zasadami Finansowego Fair Play La Ligi. Te przepisy utrudniają funkcjonowanie klubów na najwyższym poziomie w Hiszpanii. Coraz więcej zespołów nie może stworzyć zespołu na nowy sezon zgodnie ze swoimi życzeniami, coraz częściej narzeka się na specyficzne zasady FFP.

Hiszpanie odpuścili transfer, mieli związane ręce. A Urbańskiemu zależało na tym, by znaleźć nowy klub do końca okienka transferowego. Dlatego postanowił iść do Legii, a temat udało się dogadać w błyskawicznym tempie.

W podobnej sytuacji był Kamil Piątkowski, który był o krok od transferu do Getafe. Ale tutaj także na przeszkodzie stanęły kłopoty z rejestracją i spełnienie wymogów FFP La Ligi. Piątkowski nie chciał czekać i zgodził się przejść do Legii.

Zobacz też: Media: Dla niego już nie ma miejsca w Legii. Iordanescu zdecydował

Patrząc na jakość i potencjał 20-letniego Urbańskiego, to powinien regularnie grać w Legii. Do tego jest perspektywa gry w Lidze Konferencji. Dzięki europejskim pucharom może się przypomnieć skautom z mocniejszych lig w Europie Zachodniej.

Urbańskim interesował się też belgijski Standard Liege, ale minusem był tutaj brak europejskich pucharów. Hiszpańskie kluby mają bacznie obserwować Polaka i myśleć o transferze w przyszłym roku. "Meczyki" wymieniają tutaj Real Mallorca, Elche, Betis i Valencię.

Kacper Urbański ma ważny kontrakt z Legią Warszawa do końca czerwca 2028 r. Transfermarkt wycenia Polaka na kwotę sześciu milionów euro.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU