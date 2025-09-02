To się dzieje! Jeden z najbardziej sensacyjnych transferów lata

W większości europejskich lig zakończyły się zakupy w ramach letniego okienka transferowego. Doszło do kilku zaskakujących transferów, z których można wymienić m.in. przenosiny Marko Arnautovicia do Crvenej zvezdy, Davida Luiza do Pafos FC, a nawet można wspomnieć zakontraktowanie przez Legię Warszawa Kacpra Urbańskiego.
Okazuje się, że może dojść do kolejnego sensacyjnego transferu. Chodzi o przenosiny Kurta Zoumy do rumuńskiego CFR Cluj. Kontrakt francuskiego obrońcy z West Hamem United wygasł z końcem czerwca i od tamtego czasu nie związał się z żadnym klubem.
Ba! Rumuński portal Fanatik poinformował, że Zouma już podpisał kontrakt z CFR Cluj. "Kurt Zouma podpisał dwuletni kontrakt z klubem, który ma możliwość przedłużenia go o kolejne dwa sezony" - czytamy. Podkreślono, że Francuz jest wyceniany na dziesięć milionów euro i ma zostać najlepiej opłacanym zawodnikiem w lidze rumuńskiej. Nie podano jednak szczegółów odnośnie finansów.
Zdaniem Rumunów oficjalne potwierdzenie transferu jest wyłącznie kwestią czasu. Będzie można więc mówić o absolutnie sensacyjnym transferze, gdy klub, który nie gra nawet w europejskich pucharach, podpisze 30-letniego, 11-krotnego reprezentanta Francji. Zouma ma za sobą 247 występów w Premier League w barwach Chelsea i West Hamu. Wygrał m.in. Ligę Mistrzów, Ligę Konferencji, czy dwa mistrzostwa Anglii.
