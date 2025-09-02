Piątek zrównany z ziemią. Kibice mówią tylko o jednym. "Masakra"

Krzysztof Piątek został powołany, ale jego przyjazd budził kontrowersje. Głównie ze względu na to, że występuje w katarskiej lidze, dużo słabszej od wielu europejskich. W rankingu lig azjatyckich jest notowana na piątym miejscu. Ale wśród polskich napastników jest obecnie posucha i trudno byłoby odrzucić Piątka.

Piątek wywołał poruszenie torebką za tysiące złotych

Napastnik Al Duhail SC wywołał poruszenie pod hotelem w Katowicach. Kiedy wysiadał z samochodu, w oczy rzucił się wszystkim dodatek do jego ubioru. Miał założoną torebkę w krzykliwym, pomarańczowym kolorze francuskiej marki Goyard. Jest ona wyceniana na sześć tysięcy złotych.

Kibicom niekoniecznie spodobał się modowy wybór Piątka. Zarzucali mu, że od wysoka pensja w Katarze zawróciła mu w głowie, a torebka odziera go z męskości. W komentarzach pod nagraniem TVP Sport w mediach społecznościowych nie dowierzali w to, co widzą. Albo byli załamani, albo ironizowali lub szydzili z gustu Piątka.

"3 mecze bez gola w lidze pasterzy, ale za to damska torebka, Holandio bój się...", "Wygląda to komicznie", "Jezu...", "Czymś musi się wyróżniać", "Masakra", "Męskich nie było?", "Szpilki też miał?", "Taka bieda w tym Katarze, że z żoną noszą jedną torebkę" - to tylko kilka nieprzyjemnych komentarzy zniesmaczonych kibiców.

Ale byli też tacy, co akceptowali i doceniali gust Piątka, bronili go. "I weź wytłumacz komuś, że to nie jest damska torebka", "Tam trzyma pistolety" (nawiązanie do słynnej cieszynki piłkarza - red.), "Poznał trendy w Mediolanie", "Ważne, żeby dobrze grał", "Fajna torebka", "Jego sprawa, co sobie nosi" - czytamy.

Jak widać moda wśród piłkarzy to wciąż temat rozpalający kibiców, zarówno na stadionach, jak i poza nimi. Pewne rzeczy nie zmieniają się od dziesięcioleci. Fani cały czas zwracają uwagę na fryzury, brody, wąsy, ubiór piłkarzy na co dzień, a także na koszulki meczowe. Chętnie komentują wszelkie projekty firm odzieżowych.

Krzysztof Piątek zagrał w tym sezonie w czterech meczach dla Al Duhail SC. W lidze katarskiej nie strzelił gola, ale wpisał się na listę strzelców w meczu kwalifikacji do Ligi Mistrzów AFC.

Polska zagra z Holandią w czwartek na wyjeździe. W niedzielę będzie gościć w Chorzowie kadrę Finlandii.