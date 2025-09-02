Słynny klub rozpada się na naszych oczach. 133 lata tradycji

Vitesse Arnhem rozegrało ostatni mecz 26 lipca. Był to sparing z niemieckim trzecioligowcem, Wehen Wiesbaden. Holenderski klub przegrał aż 0:4. Tym samym zwieńczono okres przygotowawczy przed startem nowego sezonu Eerste Divisie, do którego Vitesse nie przystąpiło.
Na początku sierpnia Sąd Okręgowy dla Środkowej Holandii podtrzymał decyzję tamtejszej federacji piłkarskiej i działającej przy niej komisji licencyjnej o odebraniu licencji zawodowej. Dla kibiców jest to równoznaczne z upadkiem 133-letniego klubu, drugiego najstarszego w Holandii.
W ostatnich latach klub z Arnhem borykał się z ogromnymi problemami finansowymi. Mimo to chcą walczyć o utrzymanie licencji. Uważają, że odebranie licencji było bezpodstawne, a razem z inwestorami zrobili wszystko, by ratować klub.
Jak podaje holenderski oddział stacji ESPN, Vitesse postanowiło odwołać się od wyroku i złożyło odpowiednie dokumenty w Sądzie Apelacyjnym w Arnhem. Klub przekonuje, że został niesprawiedliwie potraktowany, przywołując przykład Twente Enschede z 2016 r. Twente naruszyło przepisy licencyjne, a mimo to nie straciło licencji. Ukarano klub jedynie grzywną w wysokości 181 tys. euro.
KNVB, czyli holenderska federacja piłkarska, jest pewna, że działała zgodnie z prawem, a sprawę naruszeń i problemów finansowych Vitesse uważa za poważniejszą niż sprawę Twente sprzed lat. Przekonuje też, że władze Vitesse regularnie wprowadzały działaczy w błąd.
Wyrok w sprawie ma zapaść już w środę, bowiem Vitesse złożyło apelację w ramach przyspieszonego odwołania.
Jeśli apelacja nie zostanie rozpatrzona po myśli Vitesse, klub zacznie budowę od zera, na poziomie amatorskim. Vitesse już zapowiedziało, że tam mieliby występować zawodnicy z drużyn młodzieżowych.
W ostatnich latach w Vitesse grało dwóch Polaków - Bartosz Białek i Kacper Kozłowski.
Vitesse Arnhem to sześciokrotny wicemistrz Holandii, ale ostatni raz było na drugim miejscu w lidze 110 lat temu. W 2017 r. triumfowało w Pucharze Holandii. Ma też na koncie dwa tytuły mistrza Eerste Divisie z 1977 i 1989 r.
