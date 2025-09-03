Zlatan dostał pytanie o Lewandowskiego. Wymowna reakcja

43-latek karierę zakończył w 2023 roku, zatrzymując się na 949 oficjalnych meczach w klubach oraz reprezentacji, w trakcie których zdobył 558 bramek i zaliczył 228 asyst. W życiu zdobył 31 drużynowych trofeów, a ostatnim z nich było mistrzostwo Włoch w sezonie 2021/2022 z AC Milan. Zalicza się jednak do tych graczy, którzy, choć byli wybitni, to nigdy nie udało im się wygrać Ligi Mistrzów.

Zlatan ma się za lepszego od wszystkich

Mimo braku uszatego trofeum w kolekcji, Ibrahimović pod koniec sierpnia był specjalnym gościem podczas ceremonii losowania Ligi Mistrzów, w której był współodpowiedzialny za przydzielanie zespołom odpowiednich rywali. Oficjalny profil europejskich rozgrywek nie mógł przegapić takiej okazji i zagrał z nim w krótką grę, którą opublikowano w mediach społecznościowych. Zabawa polegała na tym, że Zlatan miał zabrać głos kiedy usłyszałby nazwisko piłkarza lepszego od siebie.

Zaczęło się od nazwisk Kuna Aguero i Edilsona Cavaniego, przy których Ibrahimović zachował grobową minę. Następnie tylko uśmiechnął się, gdy usłyszał nazwisko Wayne'a Rooneya. Jego milczenia nie przełamały też kolejne personalia: Didiera Drogby oraz... Roberta Lewandowskiego. A także Luisa Suareza, Karima Benzemy, Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Przy ostatnim z wymienionych "Ibra" tylko wymownie uniósł brwi, jakby chciał jasno dać do zrozumienia, że swoje umiejętności ceni jeszcze bardziej niż te Argentyńczyka.

Oczywiście taka postawa emerytowanego piłkarza może być tylko formą droczenia się z fanami. W końcu Ibra nie raz podkreślał, jak wielkie wrażenie robiła na nim gra Messiego, do dziś zresztą często przypomina mu się słowa: "Ja jestem najlepszy na świecie, bo Leo jest z innej planety", które wypowiedział w 2012 roku.

Być może jednak przez te wszystkie lata doszedł do odmiennego wniosku. Z czym nie zgadza się wielu kibiców, komentujących ten krótki materiał. "Bracie, wszyscy wymienieni piłkarze są lepsi od ciebie". "Powinien przemówić dosłownie po Aguero". "Fani Messiego w szoku po zorientowaniu się, że nic nie powiedział" - głoszą najpopularniejsze komentarze pod filmem.

