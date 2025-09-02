Odjęli im 106 punktów! Znany klub zdegradowany

O FC U Craiova 1948 głośno zrobiło się pod koniec sierpnia. Wówczas informowaliśmy na Sport.pl, że Rumuński Związek Piłki Nożnej karnie zdegradował go do III ligi, a do tego odjął mu 94 punkty. Wszystko to miało związek z ogromnymi zaległościami finansowymi, jakie klub ma wobec swoich byłych i obecnych zawodników i trenerów. W dodatku groziła mu faktyczna likwidacja. Co z tego wyniknęło?

Związek odjął im 106 punktów. Zdołali się uratować. Oto co zrobili

Jak poinformował portal gsp.ro, z powodu nieuregulowanych płatności komisja dyscyplinarna nałożyła na niego kolejną karę i odjęła 12 punktów. Wliczając w to poprzednie kary, ma on już 106 punktów na minusie. 3 września w jego sprawie zbierze się też specjalna Komisja Dyscyplinarna związku, która miała podjąć decyzję o całkowitym wykluczeniu klubu z rozgrywek. Wydaje się jednak, że do tego nie dojdzie.

Według wspomnianego źródła właściciel FC U Craiova 1948 Adrian Mititelu wykorzystał "chaos w rumuńskim sądownictwie". Zgłosił się z wnioskiem o zawarcie ugody i umorzenie skutków kolejnych potrąceń z tytułu niezapłaconych długów wobec kilku zawodników, trenerów i działaczy. Rumuński sąd stwierdził, że sprawa ta "nie mieści się w wykazie spraw pilnych" i ma wyznaczyć termin rozprawy po upływie terminu składania protestów. Dzięki temu zabiegowi, na co najmniej dwa lata, wszystkie długi mogą zostać odroczone, a decyzje rumuńskiej federacji dotyczące odliczeń punktów nie będą miały już żadnych skutków.

Właściciel klubu wykiwał związek. Pomogło orzeczenie TSUE

Właściciel wykorzystał orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które w odniesieniu do piłki nożnej precyzuje, że decyzje federacji narodowych, a także CAS, nie są ostateczne i nie mogą wejść w życie, dopóki nie zostanie wydany wyrok cywilny. Gdyby tego nie zrobił, klub de facto przestałby istnieć. Oczywiście mógłby w jego miejsce powstać nowy podmiot, ale straciłby wszystkich piłkarzy i musiałby zaczynać od gry w niższej klasie rozgrywkowej.

Obecnie po degradacji z II ligi FC U Craiova 1948 gra na trzecim poziomie rozgrywkowym. Ma nawet za sobą pierwszy mecz w tym sezonie. Zremisował 0:0 z Academica Bale, dlatego w tabeli ma -105 punktów.

