Media: Nagła zmiana reprezentanta Polski! "Może być rozwiązaniem"

Bartosz Bereszyński jeszcze niedawno był najlepszym polskim piłkarzem na mistrzostwach świata w Katarze, a potem przechodził do SSC Napoli. Mało tego, sięgnął z nim nawet po Scudetto, choć nie zaliczył zbyt wiele minut. Kolejne lata nie były już tak udane - najpierw w Empoli, a następnie na zapleczu Serie A w Sampdorii. Co zatem z przyszłością polskiego obrońcy? Od dwóch miesięcy jest on bezrobotny.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Widzewa odsłania kulisy klubu. "Będzie burza"

Bartosz Bereszyński może pozostać we Włoszech. Jest chętny

Dziennik "Giornale di Sicilia" ujawnił, że Bartosz Bereszyński "może być rozwiązaniem" dla występującego w Serie B Palermo. Ostatni dzień okienka transferowego nie przyniósł drużynie żadnych transferów. Tym samym władze klubu zamierzają rozejrzeć się za potencjalnymi wzmocnieniami wśród wolnych zawodników. Dziennikarze zaznaczyli, że odejście Valerio Verre może przyspieszyć transfer polskiego obrońcy.

Co za nim przemawia? Przede wszystkim doświadczenie. Portal TifosiPalermo podkreślił, że rozegrał on ponad 200 meczów w Serie A, występował też w Lidze Mistrzów oraz zanotował 58 spotkań w barwach reprezentacji Polski - z którą grał na mistrzostwach Europy oraz świata. "Przez lata konsekwentnie udowadniał, że jest kluczowym piłkarzem, dostosowując się do danej roli, kiedy tylko była taka potrzeba" - oznajmiono, uzupełniając, że 33-latek mógłby być "wartością dodaną" dla zespołu Filippo Inzaghiego.

Mało tego, dziennikarze wyróżnili również wszechstronność, która zawsze była jednym z jego kluczowych atutów. Może grać zarówno na prawej, lewej, jak i w środku obrony, a ponadto niejednokrotnie występował również w roli wahadłowego czy nawet skrzydłowego. Przybycie Bereszyńskiego mogłoby jednak utrudnić walkę o skład innemu Polakowi - Patrykowi Pedzie.

Ten, od początku rozgrywek rywalizuje o miejsce z Salimem Diakite. Teoretycznie nie do ruszenia są za to Mattia Bani oraz Pietro Ceccaroni. Bereszyński mógłby być kapitalnym rozwiązaniem "do rotacji". Ostatnim czynnikiem, który mógłby wpłynąć na transfer, jest dobra znajomość z dyrektorem sportowym Carlo Ostim, który przez wiele lat współpracował z naszym piłkarzem w Sampdorii. "To połączenie może ułatwić negocjacje i utorować drogę do transferu" - podsumowano.

Palermo po dwóch kolejkach ligowych jest niepokonane. Na ten moment zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem czterech punktów. Najbliższy mecz rozegra za to w niedzielę 14 września, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Sudtirolem.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU