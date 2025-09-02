Świat już wie! Wojciech Szczęsny zrobił coś niebywałego. "Po raz pierwszy"

Prime Video udostępniło pierwsze zdjęcia z wyczekiwanego dokumentu produkcji własnej o Wojciechu Szczęsnym – SZCZĘSNY – jednym z najlepszych bramkarzy świata. Po raz pierwszy Wojtek tak szczerze i otwarcie opowie o swoim życiu, karierze, ludziach i wydarzeniach, które ukształtowały go takim, jakim jest dziś. Premiera dokumentu odbędzie się na Prime Video już w październiku, a wystąpią w nim m.in. takie legendy jak Robert Lewandowski, Gianluigi Buffon czy Arsene Wenger.

Widzowie Prime Video będą mogli poznać kulisy kariery Szczęsnego, który grał w takich klubach jak Arsenal, AS Roma czy Juventus, a dziś reprezentuje barwy legendarnej FC Barcelony. Dokument pokaże również jego życie osobiste. Kamery towarzyszyły Wojtkowi i jego żonie – Marinie Łuczenko-Szczęsnej, popularnej piosenkarce – a także ich dzieciom: synowi Liamowi i córce Noeli podczas ważnych momentów rodzinnych i sportowych. Film odkrywa Wojciecha Szczęsnego takim, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. To zapis wzruszających historii, pełnych emocji spotkań i szczerych rozmów z najważniejszymi osobami w jego życiu – zarówno zawodowym, jak i prywatnym.

Prime Video opublikowało także krótki teaser, który podkreśla międzynarodową rozpoznawalność Szczęsnego, pokazując, jak fani z różnych krajów wymawiają jego nazwisko.

Producentem filmu dla Prime Video jest Papaya Films. Producentem kreatywnym został Kacper Sawicki, a reżyserem James Poole. Nowy dokument to już trzecia odsłona współpracy Prime Video i Papaya Films – po filmie "Lewandowski. Nieznany" (premiera w marcu 2023) oraz dokumencie "KUBA o Jakubie Błaszczykowskim" (luty 2024).

