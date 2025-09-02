W Portugalii aż zawrzało po transferze Kiwiora. "Chce być gwiazdą"

Jakub Kiwior podpisał w poniedziałek kontrakt FC Porto. "Czekanie dobiegło końca. Jakub Kiwior jest zawodnikiem Smoków" - napisano na klubowym profilu. Reprezentant Polski nie ukrywa, że dopytywał o opinię Jana Bednarka, który został pozyskany niedługo wcześniej. - Rozmawialiśmy wiele razy, odkąd dowiedziałem się o zainteresowaniu FC Porto, i on czeka na mnie w reprezentacji, abyśmy mogli tu razem wrócić - powiedział. Prawdopodobnie obaj stworzą zatem duet zarówno w klubie, jak i w kadrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wysiadł z czarnego mercedesa i się zaczęło! Tak przywitali go Polacy

Portugalczycy pieją z zachwytu po transferze Kiwiora. "Chce być gwiazdą"

Momentalnie na transfer 25-latka zareagowały tamtejsze media. "Deszcz milionów" - brzmi nagłówek dziennika "A Bola", na którego okładce się znalazł. "FC Porto przedstawia polskiego stopera Kiwiora i rozwiązuje sytuację wszystkich 'zbędnych' zawodników w kadrze" - napisano. "Record" jest pod wrażeniem tego, że trzy największe portugalskie kluby, czyli FC Porto, Sporting oraz Benfica wydały tego lata łącznie 268 milionów euro.

Bohaterami ostatniego dnia okienka stali się: Fotis Ioannidis, Dodi Lukebakio oraz właśnie Kiwior. "Już oficjalnie" - napisano na pierwszej stronie gazety odnośnie do naszego zawodnika. "FC Porto to wielki klub" - zacytowano jego słowa. "Koniec okna transferowego" - napisała gazeta "Correio de Manha". "Kiwior chce być gwiazdą" - oznajmiono. "Portugalskie kluby są w stanie zrobić wszystko dla tytułu" - stwierdził z kolei dziennik "O Jogo".

Lizbońska telewizja CMTV odnotowuje, że sprowadzenie Kiwiora do Porto jest największym wydatkiem w historii portugalskiej ligi na obrońcę. "To bardzo trafny zakup, gdyż Kiwior jest wszechstronnym zawodnikiem w defensywie. Może grać zarówno na pozycji środkowego obrońcy, jak i bocznego defensora" - oceniła stacja RTP.

Tak Kiwior pożegnał się z Arsenalem. "Mój człowiek"

Kiwior opuścił Arsenal po blisko trzech latach, kiedy po znakomitych mistrzostwach świata w Katarze został wykupiony ze Spezii za 20 mln euro. "Chciałbym podziękować wszystkim osobom i fanom, których spotkałem podczas mojej podróży w Arsenalu. To były niezapomniane chwile, które zostaną ze mną na zawsze. Dziękuję, Gunners" - przekazał w mediach społecznościowych.

Odejście Kiwiora zmusiło kilku zawodników Arsenalu, by zabrać głos. "Mój człowiek. Będziemy za tobą tęsknić" - napisał William Saliba. "Kubacito" - oznajmił zdrobniale Riccardo Calafiori. Ethan Nwaneri dodał za to serduszko, co pokazało, jak dobre relacje miał z Polakiem.

FC Porto znakomicie rozpoczęło sezon. Po czterech meczach ma na koncie komplet punktów, jest liderem tabeli i ma bilans bramkowy 11:1. Duża w tym zasługa Jana Bednarka, który dotąd występował w parze z Nehuenem Perezem. Pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja po transferze Kiwiora.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU