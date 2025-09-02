Kamery wszystko nagrały. Burza po meczu Barcelony. Ruszyli na piłkarzy

FC Barcelona zremisowała z Rayo Vallecano (1:1) w niedzielnym meczu La Liga. Mimo że prowadziła po golu Lamine'a Yamala, to w drugiej odsłonie wyrównał Fran Perez i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Po raz pierwszy w tych rozgrywkach na murawie pojawił się za to Robert Lewandowski, który w ostatnim czasie borykał się z problemami zdrowotnymi.

Sceny po ostatnim meczu FC Barcelony. "Wynoście się stąd"

Tuż po zakończeniu meczu, gdy piłkarze zmierzali już do tunelu, jeden z kibiców krzyknął do Alejandro Balde, który w końcówce opuścił plac gry. Chodziło o to, by Hiszpan oddał swoją bluzę. Gdy już ją rozpinał, jeden z fanów Rayo oszalał. Okazało się, że należy on do radykalnej grupy kibicowskiej Bukaneros. Całość nagrały kamery Movistar Plus+. - Nawet gdy kradniecie, to i tak tutaj nie wygrywacie. To jest Vallecas (stadion Rayo - przyp. red.) - można było usłyszeć.

Miał zapewne na myśli kontrowersyjny rzut karny, który został podyktowany w pierwszej połowie za faul na Yamalu. Nazwał też piłkarzy FC Barcelony "psami". - Tutaj, na dolnej trybunie Vallecas, koszulek się nie rozdaje, jasne? Więc lepiej wynoście się stąd i rozdawajcie je gdzie indziej - krzyczał. Balde był bardzo zaskoczony tą sytuacją, podobnie zresztą jak Frenkie de Jong, który po chwili pokazał kciuka w górę i zabrał kolegę do szatni.

Rozczarowania po tym starciu nie krył Hansi Flick, który od początku sezonu zarzuca piłkarzom zbyt małą intensywność. "Trener FC Barcelony wysłał swoim zawodnikom jasny i bezpośredni komunikat. Tym jednym zdaniem niemiecki wyraził swoje niezadowolenie z pewnych postaw w szatni i zażądał od drużyny samokrytyki, refleksji i wspólnego zaangażowania" - przekazał dziennik "Sport". Zdanie, o którym mowa to: najważniejsze jest, żeby nie było ego, bo to zabija sukces zespołu.

FC Barcelona po trzech meczach ligowych ma na koncie siedem punktów. Tym samym zajmuje czwarte miejsce w tabeli, tracąc dwa punkty do liderującego Realu Madryt. Najbliższe spotkanie rozegra w niedzielę 14 września, kiedy zmierzy się u siebie z Valencią.