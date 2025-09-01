Absolutny hit transferowy! Donnarumma idzie do giganta

Doniesienia o wielkiej zmianie w bramce Manchesteru City pojawiały się od kilku tygodni, aż wreszcie się stały rzeczywistością w ostatnim dniu okienka transferowego w Anglii. To z pewnością jeden z największych transferów tego lata.

Manchester City przeprowadza hit transferowy

Jak podaje Fabrizio Romano, Manchester City w pełni dogadał się z Paris Saint-Germain ws. transferu Gianluigiego Donnarummy. Temat krążył w świecie piłki od kilku tygodni. "The Citizens" chcieli wykorzystać fakt, że Luis Enrique postanowił zrezygnować z Włocha. Dzisiaj trener PSG stawia na ściągniętego z Lille Lucasa Chevaliera.

"Niestety, ktoś zdecydował, że nie mogę już być częścią drużyny i przyczyniać się do jej sukcesów. Jestem rozczarowany i smutny" - oświadczył Donnarumma 12 sierpnia.

Na razie nie podano kwoty transferu Donnarummy do byłego mistrza Anglii. Wiadomo jedynie, że wszystkie szczegóły kontraktu są ustalone, podpisze wieloletnią umowę. Transfermarkt wycenia Włocha na 40 mln euro.

W poniedziałek po południu Donnarumma przejdzie testy medyczne. Odbędą się we Włoszech, przy okazji zgrupowania kadry Italii. Dołączy do Manchesteru City po meczach reprezentacyjnych.

Jednocześnie z Manchesterem żegna się Ederson. Tu także informację podał Romano. Brazylijczyk przejdzie do Fenerbahce Stambuł na zasadzie transferu definitywnego. Turcy zapłacą za 32-latka 14 mln euro.

W letnim oknie transferowym Manchester City wydał mniej niż 180 mln euro. Co ciekawe, zapłacił za piłkarzy najmniej z klubów tzw. Wielkiej Szóstki Premier League. Więcej wydali też Newcastle United i Nottingham Forest. Na kwotę wydaną przez "The Citizens" składają się transfery Tijjaniego Reijndersa z AC Milanu (55 mln euro), Rayan Ait-Nouriego z Wolberhampton (36,8 mln euro), Rayana Charkiego z Olympique Lyon (36,5 mln euro), Jamesa Trafforda z Burnley (31,2 mln euro), Sverrego Nypana z Rosenborga Trondheim (15 mln euro) i Marcusa Bettinelliego z Chelsea (2,4 mln euro).

Celem Manchesteru City w tym jest przynajmniej powrót na szczyt w Anglii. Znów chce się liczyć w Lidze Mistrzów. Zeszły sezon skończył bez trofeum, nie licząc Tarczy Wspólnoty wygranej w sierpniu 2024 r.

W tabeli Premier League Manchester City jest dopiero na 13. miejscu, ma na koncie trzy punkty za wygraną w pierwszej kolejce z Wolverhampton 4:0. Później przegrał z Tottenhamem 0:2, a w ten weekend z Brighton & Hove Albion 1:2.

