Dwóch Polaków w "11" kolejki Bundesligi! Na te gole czekali ponad dwa lata

W pewnym sensie miniona kolejka Bundesligi była przełomowa dla polskiej piłki. W piątek Adam Dźwigała zdobył bramkę w derbach Hamburga. To był pierwszy gol polskiego piłkarza na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Niemczech od 825 dni. W niedzielę swojego pierwszego gola dla 1. FC Koeln i jednocześnie pierwszego od ponad dwóch lat w Bundeslidze strzelił Jakub Kamiński.

Polacy wyróżnieni w Niemczech

Skuteczność i dobra gra Polaków nie umknęła uwadze niemieckich mediów. Dźwigała był w sobotę chwalony za swój występ w derbach Hamburga m.in. na łamach "Kickera" i "Bilda". Bardzo dobre wrażenie zrobił też Kamiński mający wyraźny wkład w zwycięstwo Kolonii z Freiburgiem 4:1.

"Był najbardziej widocznym zawodnikiem w pierwszej połowie. Nagrodził się za to wspaniałym golem z woleja na 1:0. Wprowadził FC Koeln na zwycięską ścieżkę" - czytamy na stronie express.de.

Z kolei na geissblog.koeln ceniono Kamińskiego nie tylko za duże zaangażowanie w grę ofensywną, ale przydatność i aktywność w obronie. "Był cały czas niebezpieczny. Cenny również w obronie. Niestrudzony napastnik" - dodano.

To był dobry weekend dla polskich piłkarzy. Mocno docenił ich "Kicker". Prestiżowy magazyn umieścił Dźwigałę i Kamińskiego w najlepszej 11 kolejki Bundesligi. Obaj pierwszy raz pojawili się w słynnym zestawieniu "Kickera". Zostali podobnie ocenieni, na 2 w skali 1-6, gdzie "jedynka" to najwyższa nota.

Jakub Kamiński dostał powołanie do reprezentacji Polski na mecze z Holandią i Finlandią, które zostaną rozegrane już w tym tygodniu.

W tabeli Bundesligi prowadzi Bayern Monachium. Komplet punktów po dwóch meczach mają też Eintracht Frankfurt i 1. FC Koeln Kamińskiego. St. Pauli, w którym grają Dźwigała i Arkadiusz Pyrka, zajmuje piąte miejsca i ma na koncie cztery punkty.

