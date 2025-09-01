Ależ bomba! Oto trzeci najdroższy piłkarz wszech czasów!

Tego lata ofensywa Liverpoolu przeszła ogromną zmianę. Stracił tragicznie zmarłego Diogo Jotę, sprzedał Luisa Diaza do Bayernu Monachium za 70 mln euro i Darwina Nuneza do Al Hilal za 53 mln euro. Pozyskał z kolei Hugo Ekitie z Eintrachtu Frankfurt (95 mln euro) i Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen (125 mln euro). Do składu dość odważnie puka nastoletni Rio Ngumoha. Ale to nie koniec zmian w ataku "The Reds".

Liverpool dopiął swego i pobił własny rekord transferowy

Niemalże całe lato trwała saga transferowa z Alexandrem Isakiem, gwiazdą Newcastle United. Kilka miesięcy temu władze "Srok" miały mu obiecać transfer, ale prawie całe okno blokowały jego odejście. Ten otwarcie zapowiadał, że nie chce już grać dla Newcastle, tylko pragnie zmienić otoczenie. Szwed wskazywał Liverpool jako jedyny kierunek odejścia.

W końcu udało się domknąć transfer. Jak podaje "The Athletic", mistrzowie Anglii osiągnęli pełne porozumienie z Newcastle, a kwota transferu to absolutny rekord klubu i całej Premier League. Kwota całej transakcji ma wynosić aż 130 mln funtów (150 mln euro). Liverpool bije tym samym rekord ustanowiony na początku tego okienka, kiedy zapłacił 125 mln euro za Wirtza. Informacje te potwierdził Fabrizio Romano.

Transfer Isaka będzie jednocześnie trzecim najdroższym zakupem piłkarza w historii. Drożsi byli tylko Neymar (za 222 mln euro z FC Barcelony do PSG w 2017 r.) i Kylian Mbappe (za 180 mln euro z AS Monaco do PSG w 2018 r.).

"The Reds" nie powstrzymywali się z wydatkami tego lata. Po potwierdzeniu transferu Isaka łączna kwota zapłacona klubom za siedmiu zawodników wyniesie prawie pół miliarda euro. Liverpool wydał najwięcej pieniędzy na transfery ze wszystkich klubów w Anglii. Oprócz Wirtza, Ekitike i przychodzącego Isaka do Liverpoolu trafili Milos Kerkez z Bournemouth (46,9 mln euro), Jeremie Frimpong z Bayeru (40 mln euro), Giovanni Leoni z Parmy (31 mln euro) i Armin Pecsi z Puskas Academy (1,78 mln euro).

W zeszłym sezonie Alexander Isak strzelił 27 goli dla Newcastle United w 42 meczach we wszystkich rozgrywkach. Został wicekrólem strzelców Premier League, ustępując jedynie Mohamedowi Salahowi z Liverpoolu (29 trafień).

Okno transferowe w Anglii kończy się w poniedziałek 1 września.

Liverpool to lider Premier League. Jako jedyny ma komplet punktów w trzech meczach. W weekend pokonał Arsenal w hicie rozgrywek 1:0 po pięknym trafieniu Dominika Szoboszlaia z rzutu wolnego w końcówce spotkania.

