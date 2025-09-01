Koszmarna kontuzja gwiazdy Legii. "Straciliśmy świetny charakter"

To będzie trudna jesień dla Legii Warszawa - będzie walczyć na trzech frontach, musi gonić w tabeli PKO Ekstraklasy, a do tego straciła najskuteczniejszego piłkarza tego lata. Jeszcze nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa Jeana-Pierre'a Nsame, ale wygląda to na dłuższą pauzę.

Koszmarna kontuzja gwiazdy Legii

To była bardzo pechowa zmiana dla Legii w meczu z Cracovią. Nsame pojawił się w 79. minucie, wchodząc za Artura Jędrzejczyka. Legioniści chcieli gonić wynik. Ale po ośmiu minutach musiał opuścić murawę stadionu w Krakowie w towarzystwie lekarzy. Wyglądało to na poważniejsze problemy w okolicach kostki. Edward Iordanescu nie mógł przeprowadzić zmiany, ponieważ wykorzystał wszystkie trzy przerwy na zmianę, dlatego Legia kończyła mecz w dziesiątkę. Przegrała 1:2.

Rumuński trener przyznał na konferencji prasowej, że sytuacja Kameruńczyka nie napawa optymizmem, ale trzeba poczekać na dokładniejsze badania medyczne.

- To dla nas smutna noc. Jestem smutny przez wynik, ale jeszcze bardziej z powodu sytuacji Jeana-Pierre’a Nsame. Prawdopodobnie nie będzie dla nas dostępny na długi czas. Straciliśmy bardzo dobrego piłkarza i fantastyczny charakter. Takie kontuzje wynikają nie tylko z liczby rozegranych meczów, ale też ze zmęczenia - powiedział Iordanescu.

Według informacji portalu goal.pl Nsame zerwał ścięgna Achillesa. To oznacza, że kameruński napastnik będzie pauzował co najmniej pół roku.

Strata Nsame jest naprawdę dotkliwa dla Legii, bowiem to najskuteczniejszy piłkarz stołecznych w tym sezonie. Strzelił sześć goli w 12 meczach we wszystkich rozgrywkach, z czego pięć w eliminacjach do europejskich pucharów. Walnie przyczynił się do tego, że Legia zagra w fazie zasadniczej Ligi Konferencji.

Jean-Pierre Nsame ma ważny kontrakt z Legią do końca tego sezonu. Transfermarkt wycenia 32-latka na kwotę 700 euro.

W tabeli PKO Ekstraklasy Legia zajmuje dopiero 12. miejsce. Ma siedem punktów po pięciu meczach.

