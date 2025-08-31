Oto następca Pululu? Jagiellonia potwierdziła hitowy transfer

Afimico Pululu wzbudzał w ostatnim czasie bardzo duże zainteresowanie. Nie mogło to dziwić, zwłaszcza że za rok wygasa jego kontrakt z Jagiellonią Białystok. Tuż po pierwszym meczu z Dinamem Tirana dostał pytanie o przyszłość. - Czy to spotkanie mogło być pożegnaniem z Jagiellonią? - zapytał dziennikarz. - Oj nie... na pewno nie - odpowiedział z uśmiechem 26-latek. Prezes Ziemowit Deptuła wyznał jednak, że "nadszedł czas, by sprawdzić się w innym klubie". Mimo to potem przyznał, że "wszystkie oferty za Afimico Pululu, jakie do dnia dzisiejszego spłynęły do klubu, zostały odrzucone".

Jagiellonia Białystok potwierdza. Oto kolejny transfer

Poza Pululu jedynym napastnikiem w drużynie jest Dimitris Rallis. Dyrektor sportowy Łukasz Masłowski nie mógł zatem pozwolić na tak krótką kadrę. Niedawno dziennikarz Sacha Tavolieri poinformował, że Jagiellonia nawiązała rozmowy ze Sportingiem Charleroi w sprawie pozyskania Youssufa Sylli. Piłkarz miał "otworzyć drzwi" dla polskiego klubu zwłaszcza ze względu na grę w Lidze Konferencji.

Nie minęło dużo czasu i dostaliśmy właśnie potwierdzenie tych informacji. "Jagiellonia Białystok ma nowego zawodnika. Piłkarzem 'Dumy Podlasia' został Youssuf Sylla" - przekazano na oficjalnej stronie internetowej klubu, uzupełniając, że będzie grał z numerem 17. "Youssuf, witamy w Jagiellonii i życzymy powodzenia!" - napisano, dodając, że podpisał on trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy.

Sylla był dotychczas piłkarzem Royal Charleroi, do którego trafił dwa lata temu z Zulte Waregem. Ostatni sezon spędził za to na wypożyczeniu w holenderskim Willem II Tilburg. Nie był to jednak dla niego udany okres, gdyż rozegrał jedynie 14 meczów (łącznie zaledwie 186 minut), w których nie udało mu się zdobyć bramki, ani nawet zanotować asysty. Jeśli chodzi o Royal Charleroi, to w barwach tego klubu wystąpił 37 razy i strzelił trzy gole.

To już 10 piłkarz, którego Jagiellonia sprowadziła w letnim okienku transferowym. Wcześniej pozyskano: Bernardo Vitala, Loukę Pripa, Alexa Cantero, AZ Jacksona, Dawida Drachala, Alexa Pozo, Yukiego Kobayashiego, Bartłomieja Wdowika oraz wspomnianego Dimitrisa Rallisa.

Jagiellonia Białystok rozegra kolejne spotkanie już w niedzielę 31 sierpnia, kiedy zmierzy się u siebie z Lechią Gdańsk. Na ten moment zajmuje piąte miejsce w tabeli ligowej z dorobkiem dziewięciu pkt i traci siedem pkt do liderującej Wisły Płock. Nie można jednak nie wspomnieć, że piłkarze Adriana Siemieńca mają aż trzy spotkania zaległe.