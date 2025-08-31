Oto następca Pululu? Jagiellonia potwierdziła hitowy transfer

Afimico Pululu wzbudzał w ostatnim czasie bardzo duże zainteresowanie. Nie mogło to dziwić, zwłaszcza że za rok wygasa jego kontrakt z Jagiellonią Białystok. Tuż po pierwszym meczu z Dinamem Tirana dostał pytanie o przyszłość. - Czy to spotkanie mogło być pożegnaniem z Jagiellonią? - zapytał dziennikarz. - Oj nie... na pewno nie - odpowiedział z uśmiechem 26-latek. Prezes Ziemowit Deptuła wyznał jednak, że "nadszedł czas, by sprawdzić się w innym klubie". Mimo to potem przyznał, że "wszystkie oferty za Afimico Pululu, jakie do dnia dzisiejszego spłynęły do klubu, zostały odrzucone".
Poza Pululu jedynym napastnikiem w drużynie jest Dimitris Rallis. Dyrektor sportowy Łukasz Masłowski nie mógł zatem pozwolić na tak krótką kadrę. Niedawno dziennikarz Sacha Tavolieri poinformował, że Jagiellonia nawiązała rozmowy ze Sportingiem Charleroi w sprawie pozyskania Youssufa Sylli. Piłkarz miał "otworzyć drzwi" dla polskiego klubu zwłaszcza ze względu na grę w Lidze Konferencji.
Nie minęło dużo czasu i dostaliśmy właśnie potwierdzenie tych informacji. "Jagiellonia Białystok ma nowego zawodnika. Piłkarzem 'Dumy Podlasia' został Youssuf Sylla" - przekazano na oficjalnej stronie internetowej klubu, uzupełniając, że będzie grał z numerem 17. "Youssuf, witamy w Jagiellonii i życzymy powodzenia!" - napisano, dodając, że podpisał on trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy.
Sylla był dotychczas piłkarzem Royal Charleroi, do którego trafił dwa lata temu z Zulte Waregem. Ostatni sezon spędził za to na wypożyczeniu w holenderskim Willem II Tilburg. Nie był to jednak dla niego udany okres, gdyż rozegrał jedynie 14 meczów (łącznie zaledwie 186 minut), w których nie udało mu się zdobyć bramki, ani nawet zanotować asysty. Jeśli chodzi o Royal Charleroi, to w barwach tego klubu wystąpił 37 razy i strzelił trzy gole.
To już 10 piłkarz, którego Jagiellonia sprowadziła w letnim okienku transferowym. Wcześniej pozyskano: Bernardo Vitala, Loukę Pripa, Alexa Cantero, AZ Jacksona, Dawida Drachala, Alexa Pozo, Yukiego Kobayashiego, Bartłomieja Wdowika oraz wspomnianego Dimitrisa Rallisa.
Jagiellonia Białystok rozegra kolejne spotkanie już w niedzielę 31 sierpnia, kiedy zmierzy się u siebie z Lechią Gdańsk. Na ten moment zajmuje piąte miejsce w tabeli ligowej z dorobkiem dziewięciu pkt i traci siedem pkt do liderującej Wisły Płock. Nie można jednak nie wspomnieć, że piłkarze Adriana Siemieńca mają aż trzy spotkania zaległe.
