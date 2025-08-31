Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Sensacyjny zwrot ws. Polaka! Uczestnik Ligi Mistrzów chce uprzedzić Legię
Nadal nie jest pewne, gdzie najbliższy rok spędzi Kacper Urbański. Jeśli chce grać, musi uciekać z Bologni, w której nie ma już dla niego miejsca. Pojawiły się informacje, że reprezentanta Polski chętnie ściągnęłaby Legia Warszawa. Mają jednak konkurencję. Bardzo poważną, bo do gry na poważnie wkroczyła duńska Kopenhaga. Motywacji im nie brak, bo ich kluczowy pomocnik wypadł z gry na bardzo długo.
SOCCER-CHAMPIONS-SLB-BOL/REPORT
Fot. REUTERS/Pedro Nunes

Dla Kacpra Urbańskiego rok 2025 to na razie bardzo zły okres. Wypożyczenie do Monzy na drugą połowę sezonu 2024/25 okazało się totalną pomyłką, gdyż zespół ten grał wyjątkowo okropny futbol i technicznemu pomocnikowi, jakim jest Urbański, trudno było się tam odnaleźć. W Bologni też nie ma czego szukać, bo trener Vincenzo Italiano nigdy go nie cenił i tego lata się to nie zmieniło. Czas ucieka, okienko transferowe zaraz się zamyka, a Polakowi grozi pół roku bez gry. 

Zobacz wideo Właściciel Widzewa odsłania kulisy klubu. "Będzie burza"

Legia chce hitowego transferu. Gigant spoza Polski także

Z pomocą Urbańskiemu chciałaby ruszyć Legia Warszawa. Stołeczny klub miał mu już złożyć nawet ofertę. Wcześniej pomocnika łączono z hiszpańską Mallorką. Jednak to nie jest jedyny konkurent Legii. Drugim jest FC Kopenhaga. Mistrzowie Danii mają już w swoich szeregach jednego utalentowanego pomocnika z naszego kraju Dominika Sarapatę. Teraz celują w drugiego. 

Kontuzja gwiazdy zrobiła Legii konkurencję

Włoski dziennikarz Nicolo Schira informuje, że działania Legii zmobilizowały Kopenhagę, która oficjalnie zaczęła rozmowy z Bologną. Obecny klub Urbańskiego życzy sobie trzech milionów euro, a także 40 proc. od następnego transferu. Duńczycy mają być zdeterminowani, ponieważ zmagają się aktualnie ze sporym kłopotem. 

W rewanżowym meczu el. Ligi Mistrzów z FC Basel poważnej kontuzji kolana nabawił się podstawowy pomocnik i gwiazdor zespołu Magnus Mattsson. Zerwał więzadło krzyżowe i sezon dla niego już się skończył. Urbański byłby doskonałym uzupełnieniem tej dziury w składzie. Kopenhaga mimo to wygrała dwumecz ze Szwajcarami 3:1 i zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Ich rywalami będą kolejno: Bayer Leverkusen, Karabach Agdam, Borussia Dortmund, Tottenham, Kajrat Ałmaty, Villareal, Napoli i Barcelona. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?