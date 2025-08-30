Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, Jakub Kiwior uda się wkrótce na testy medyczne do Porto. Arsenal dał zgodę na wylot, bowiem wreszcie dogadał transfer następcy Polaka, Piero Hincapiego z Bayeru Leverkusen.

Kiwior o krok od zmiany klubu

Sobotni trening Arsenalu, który szykuje się do hitowego starcia z Liverpoolem, będzie ostatnim dla Kiwiora przed wylotem do Portugalii. Na nim pożegna się z zespołem. Po przylocie do Porto przejdzie wszelkie konieczne badania, po których będzie mógł podpisać kontrakt ze "Smokami".

"Jakub Kiwior otrzymał dziś od klubu zgodę na badania medyczne w FC Porto. Polak pożegna się dziś z Arsenalem na treningu. Potem wylot do Portugalii i testy przed podpisaniem kontraktu do 2030 roku (1+4)" - przekazał Włodarczyk na Twitterze.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami m.in. ze strony Fabrizio Romano Porto ściągnęło Kiwiora z Arsenalu na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Łączna kwota transferu ma wynieść 27 mln euro.

Kiwior będzie siódmym polskim piłkarzem, który zagra w barwach portugalskiego giganta. Wcześniej występowali tam Józef Młynarczyk, Grzegorz Mielcarski, Andrzej Woźniak, Przemysław Kaźmierczak i Paweł Kieszek, a dziś gra Jan Bednarek.

W tabeli ligi portugalskiej Porto jest aktualnie wiceliderem, z kompletem punktów po trzech meczach. Wyżej jest Sporting, aktualny mistrz, który ma lepszy bilans bramkowy. Porto będzie też grało w europejskich pucharach, konkretnie w Lidze Europy.

Jakub Kiwior jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 28 mln euro. W Arsenalu pełnił głównie rolę zmiennika dla Gabriela Magalhaesa i Williama Saliby, ale gdy wchodził, to prawie zawsze godnie ich zastępował, prezentując bardzo wysoki poziom. Dał popis gry obronne w dwumeczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt. W Porto będzie mógł stworzyć polski duet stoperów z Bednarkiem. Chyba że trener Francesco Farioli będzie go wystawiać na lewej obronie.

