Kamil Grabara udzielił wywiadu stacji Eleven Sports. Polski bramkarz jest jedną z wyróżniających się postaci Wolfsburga, regularnie chwalą go i cenią niemieckie media. W rozmowie poruszono temat innych bramkarzy, których najbardziej ceni, kogo uznaje za najlepszego. W związku z tym przypomniał jedną historię z Wojciechem Szczęsnym w roli głównej.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Grabara opowiedział o Szczęsnym. "Spacyfikował go"

Bez wahania Grabara wskazał na Alissona Bekcera jako swojego ulubionego bramkarza. Miał okazję rozwijać się przy nim na treningach, kiedy był zawodnikiem angielskiego Liverpoolu. Jest mu wdzięczny z tamten okres.

- Miałem niesamowitą przyjemność spędzić z nim rok w Liverpoolu. Od niego nauczyłem się zdecydowanie najwięcej. Nie chciałbym mu słodzić, bo nie trzeba. Uważam, że to jest najlepszy bramkarz, jaki stąpa po planecie Ziemia. Jest na pewno wyjątkowy - stwierdził.

Zobacz też: Alarmujące słowa ws. Świątek w US Open. "Fissette już dzwonił"

Przed przyjściem do Liverpoolu Alisson grał w Romie (2016-2018). W pewnym momencie przegrywał rywalizację z Wojciechem Szczęsnym, co w tamtym czasie było dla wielu czymś zaskakującym i niespodziewanym. Grabara pamiętał tamten okres, został nawet zapytany o rywalizację Brazylijczyka z Polakiem. Stwierdził jednoznacznie, co wpłynęło na fakt, że musiał uznać wyższość Szczęsnego.

- Alisson jest za miły po prostu. Wojtek spacyfikował go psychicznie i wszystkich wokół. To też jest sztuka, że Wojtek sobie radzi w takich sytuacjach. On chyba nawet opowiadał o tym. Jak mówił o początkach w Arsenalu, że był mega zestresowany, a wszystkim pokazywał, że jest pewny siebie i Arsene Wenger zrobił z niego "jedynkę". Szukałbym przyczyny tej sytuacji w relacjach interpersonalnych. Wojtek ma dar przekonywania i uważam, że nie obrazi się, jak to powiem, ale Alisson może nie miał wtedy umiejętności większych od Wojtka, ale miał na tamtym etapie większy potencjał - ocenił Grabara na antenie Eleven Sports.

Kamil Grabara wróci we wrześniu na zgrupowanie reprezentacji Polski. Ostatni raz był powoływany za kadencji Czesława Michniewicza. Ma na koncie tylko jeden występ w kadrze narodowej.

Kami Grabara ma ważny kontrakt z Wolfsburgiem do końca czerwca 2028 r. Transfermarkt wycenia go na kwotę 14 mln euro.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU