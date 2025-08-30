Jest oficjalny komunikat FC Barcelony. W Hiszpanii wrze przez kontuzję

Gavi stracił większość sezonu 2023/2024 po tym, jak stwierdzono u niego zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie. Sztab Hansiego Flicka podchodzi do powrotu Gaviego dość ostrożnie. Zeszły sezon miał być okresem odbudowy piłkarza, by był w pełni formy od tego sezonu.

Kontuzja młodej gwiazdy Barcelony

Na piątkowym treningu pojawiły się problemy z kolanem Gaviego - tym samym, w którym miał zerwane więzadła. Przez to nie dokończył sesji. Według katalońskiej stacji TV3 wyniki pierwszy badań budziły ogromny niepokój w klubie.

Planowano przeprowadzić wszystkie niezbędne badania, aby wykluczyć najgorsze. Madrycki dziennik "AS" podawał jednak, że kolano Gaviego było opuchnięte, więc dalsze działania lekarzy w piątek były niemożliwe. To budziło najgorsze obawy, że kontuzja znowu wykluczy Gaviego na długie miesiące.

W sobotnie przedpołudnie pojawił się oficjalny komunikat ws. pomocnika. Podano, że Gavi odczuł dyskomfort w prawym kolanie, a jego powrót do treningów i gry zależy od przebiegu rehabilitacji. Wykluczono jego występ w najbliższym meczu z Rayo Vallecano (niedziela, godzina 21:30).

Problemy zdrowotne wykluczają go także z wrześniowego zgrupowania reprezentacji Hiszpanii, co potwierdziła tamtejsza federacja.

W sobotę pojawiały się też informacje, m.in. na łamach katalońskiego "Sportu", że uraz Gaviego to nic poważnego. Opuchlizna zeszła, można było kontynuować badania, a skończyć się miało jedynie na siniaku.

Tutaj przekonania nie ma inny kataloński dziennik, "Ara", który podaje, że w kolanie Gaviego doszło do naruszenia łąkotki i wykryto stan zapalny. Szczegółowe wyniki badań mają pojawić się najpóźniej do poniedziałku. W najgorszym wypadku dojdzie do operacji, po której Hiszpan musiałby pauzować do trzech miesięcy.

Do sprawy odniósł się Flick na konferencji prasowej. - Plan zakłada, że ??będzie gotowy na mecz Valencią. Zobaczymy, jak się to wszystko rozwinie. Dzisiaj jest już lepiej niż wczoraj. Jesteśmy dobrej myśli - powiedział Niemiec.

Gavi ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca czerwca 2030 r. Transfermarkt wycenia Hiszpana na kwotę 60 mln euro.

