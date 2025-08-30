Tyle Mourinho zarobił na samych zwolnieniach. Dziewięciocyfrowa kwota!

"Rozstaliśmy się z Jose Mourinho, który był trenerem naszej profesjonalnej kadry pierwszej drużyny od sezonu 2024/2025. Dziękujemy mu za wkład w pracę zespołu, życząc sukcesów w dalszej karierze" - napisał klub Fenerbahce w krótkim komunikacie po zwolnieniu Jose Mourinho. Wpływ na zwolnienie Mourinho miał brak awansu Fenerbahce do Ligi Mistrzów po odpadnięciu z Benfiką. W dodatku Fenerbahce w ubiegłym sezonie nie zdobyło mistrzostwa Turcji, a to było podstawowym celem.

Tyle Jose Mourinho dostał z odpraw. Lepiej usiądźcie

Jose Mourinho za zwolnienie z Fenerbahce zgarnął sporą odprawę. Według informacji Goal.com to kwota w okolicach 9-15 milionów euro. W sumie w swojej karierze zgarnął już ze wszystkich klubów ponad 100 milionów euro odpraw.

"Za tym ostatnim niepowodzeniem kryje się geniusz negocjacji kontraktowych. Mourinho ma teraz od 100 do 115 milionów euro odpraw w swojej karierze. Chelsea (dwa razy), Real Madryt, Manchester United, Tottenham, AS Roma, a teraz Fenerbahce: siedem klubów, siedem odpraw. "Special One" przekształcił sztukę zwalniania w pieniądze" - czytamy w portalu.

Najwięcej pieniędzy zgarnął z odpraw z Tottenhamu oraz Manchesteru United.

"Jego metoda? Klauzule odejścia systematycznie wpisywane we wszystkie kontrakty. Mourinho wie, że jego kontrowersyjny styl i skomplikowane relacje z zawodnikami nieuchronnie prowadzą do nagłych rozstań. Dlatego monetyzuje swoje planowane porażki. 21 milionów w Tottenhamie, 20 w Manchesterze United. Portugalczyk inkasuje więcej w ramach rekompensaty, niż niektórzy trenerzy zarabiają przez całą karierę" - czytamy w Goal.com.

Mourinho prowadził Fenerbahce w 62 meczach. Jego bilans to: 37 zwycięstwa, 14 remisów i 11 porażek. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego nowym pracodawcą.

Fenerbahce po dwóch kolejkach tego sezonu z czterema punktami zajmuje siódme miejsce.

