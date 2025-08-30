825 dni i koniec! Polak bohaterem hitu Bundesligi. Niemcy reagują

HSV wrócił do Bundesligi po siedmiu latach przerwy i na razie notuje bolesny powrót. Po bezbramkowym remisie z Borussią Moenchengladbach zagrał w pierwszych od 14 lat derbach Hamburga na poziomie Bundesligi i był w tym meczu bezradny. Skończyło się porażką z FC St. Pauli 0:2, do tego gospodarze kończyli w dziesiątkę. Jednym z bohaterów gości był Polak, Adam Dźwigała.

Niemcy zachwyceni Polakiem. Został bohaterem derbów

Polski obrońca otworzył wynik derbów Hamburga w 19. minucie. Sprytnie zachował się przy rzucie rożnym. Wbiegł przed obrońcę i mocnym strzałem z pola karnego zmusił bramkarza HSV do kapitulacji. Zszedł w 82. minucie.

Dźwigała jest pierwszym Polakiem od 825 dni, który zdobył bramkę w Bundeslidze. Niemieckie media wprost nazywają go bohaterem derbów Hamburga. Zagrał dobre zawody. Należy też docenić, że choć szybko zobaczył żółtą kartkę (już w siódmej minucie), to potem był w stanie bardzo czysto. W trakcie gry popełnił tylko dwa faule.

"Kicker" podkreślił, że Dźwigała jest istotną postacią w szatni St. Pauli, a trenerzy zawsze mogą na niego liczyć. Nie narzeka na to, że nie jest podstawowym obrońcą, wywiązuje się też z roli zadaniowca.

"Dźwigała promieniał w świetle halogenów w strefie mieszanej Volksparkstadion. Polak dołączył do St. Pauli w 2020 roku po okresie bezrobocia i od tamtej pory jest cennym zawodnikiem. Nigdy nie grał regularnie w podstawowym składzie, jednak zawsze był ważny i niezawodny w pewnych sytuacjach. W starciu z HSV miejsce w trójce obrońców zawdzięczał kontuzji Davida Nemetha, a chwilę szczęścia nieplanowanemu rzutowi rożnemu" - czytamy.

Z kolei dziennik "Bild" stwierdził, że Dźwigała doprowadził HSV swoim golem i swoją grą do istnej frustracji. "Dźwigała i Hountondji zostali bohaterami St. Pauli. Sprawili, że derby stały się frustrujące dla HSV" - stwierdzono.

Dla St. Pauli to pierwsze wygrane derby Hamburga od października 2022 r.

Adam Dźwigała nigdy nie zagrał w polskiej kadrze narodowej. Był powołany tylko na jedno zgrupowanie, kiedy we wrześniu 2018 r. w roli selekcjonera debiutował Jerzy Brzęczek. Mecz z Włochami w Lidze Narodów i towarzyskie starcie z Irlandią przesiedział na ławce rezerwowych.

W piątek wystąpił też powołany do reprezentacji Polski Arkadiusz Pyrka. Został zmieniony w 59. minucie. Kilka chwil przed zmianą zobaczył żółtą kartkę.

W tabeli Bundesligi St. Pauli wskakuje na fotel lidera z czterema punktami na koncie, ale zapewne jeszcze dziś straci pierwsze miejsce. Grają m.in. Bayern Monachium, Eintracht Frankfurt, które wygrały swoje pierwsze mecze w sezonie. Z kolei HSV zajmuje 11. pozycję.

