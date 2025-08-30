Skandal w III lidze. Policja wydała komunikat. "Bezwzględne pozbawienie wolności"

Mecz GKS Wikielec - Olimpia Elbląg rozegrano w środę (27 sierpnia). Jak czytamy w komunikacie na stronie warmińsko-mazurskiej policji, organizatorzy przewidywali, że na spotkaniu pojawi się sporo kibiców, stąd też policja wysłała na miejsce znaczne siły. Początkowo nic nie wskazywało na zakłócenie przebiegu rywalizacji. W końcówce jednak kibice Olimpii usiłowali przedostać się do sektora zajmowanego przez fanów gospodarzy.
Policja szybko interweniowała i choć sytuacja stała się napięta, to na szczęście nie doszło do eskalacji zagrożenia. Pięciu mężczyzn (w wieku od 16 do 30 lat) zostało zatrzymanych.
Najmłodszy z nich usłyszał zarzuty i został zwolniony po przeprowadzeniu z nim czynności. Wiemy już, jakie kary czekają pozostałych fanów z Elbląga.
"Czterech kibiców noc spędziło w iławskiej jednostce. W czwartek usłyszeli zarzuty z art. 254 Kodeksu Karnego, a także z art. 141 Kodeksu Wykroczeń. Czterech mężczyzn dobrowolnie poddało się karze. Dwóch z nich zgodziło się na karę roku i czterech miesięcy ograniczenia wolności jak i 30 godzin nieodpłatnej pracy na cele społeczne, natomiast pozostałych dwóch poddało się karze siedmiu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sprawa nieletniego kibica zostanie przekazana do sądu rodzinnego" - pisze policja w komunikacie.
Policja podkreśla również, że będą prowadzone dalsze czynności w sprawie. Zapowiedziano, że funkcjonariusze będą stanowczo reagować na agresję na stadionach. Ponadto w mediach społecznościowych opublikowano film, na którym widać film z zatrzymania kibiców.
Mecz GKS Wikielec - Olimpia Elbląg zakończył się wynikiem 1:1.
Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!