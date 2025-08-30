Skandal w III lidze. Policja wydała komunikat. "Bezwzględne pozbawienie wolności"

Mecz GKS Wikielec - Olimpia Elbląg rozegrano w środę (27 sierpnia). Jak czytamy w komunikacie na stronie warmińsko-mazurskiej policji, organizatorzy przewidywali, że na spotkaniu pojawi się sporo kibiców, stąd też policja wysłała na miejsce znaczne siły. Początkowo nic nie wskazywało na zakłócenie przebiegu rywalizacji. W końcówce jednak kibice Olimpii usiłowali przedostać się do sektora zajmowanego przez fanów gospodarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Pięciu mężczyzn zatrzymanych

Policja szybko interweniowała i choć sytuacja stała się napięta, to na szczęście nie doszło do eskalacji zagrożenia. Pięciu mężczyzn (w wieku od 16 do 30 lat) zostało zatrzymanych.

Najmłodszy z nich usłyszał zarzuty i został zwolniony po przeprowadzeniu z nim czynności. Wiemy już, jakie kary czekają pozostałych fanów z Elbląga.

"Czterech kibiców noc spędziło w iławskiej jednostce. W czwartek usłyszeli zarzuty z art. 254 Kodeksu Karnego, a także z art. 141 Kodeksu Wykroczeń. Czterech mężczyzn dobrowolnie poddało się karze. Dwóch z nich zgodziło się na karę roku i czterech miesięcy ograniczenia wolności jak i 30 godzin nieodpłatnej pracy na cele społeczne, natomiast pozostałych dwóch poddało się karze siedmiu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sprawa nieletniego kibica zostanie przekazana do sądu rodzinnego" - pisze policja w komunikacie.

Policja przestrzega i publikuje film

Policja podkreśla również, że będą prowadzone dalsze czynności w sprawie. Zapowiedziano, że funkcjonariusze będą stanowczo reagować na agresję na stadionach. Ponadto w mediach społecznościowych opublikowano film, na którym widać film z zatrzymania kibiców.

Mecz GKS Wikielec - Olimpia Elbląg zakończył się wynikiem 1:1.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU