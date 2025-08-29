Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji. Polacy dokonali historycznej rzeczy, gdyż jako pierwsi wprowadzili do fazy ligowej tych rozgrywek aż cztery kluby. W piątek 29 sierpnia nasze zespoły poznały rywali, z którymi będą walczyć w tym europejskim pucharze.
Dwie polskie drużyny - Jagiellonia i Lech zmierzą się z Rayo Vallecano, które wyeliminowało Nioman Grodno. - Jestem dumny, że mogę potwierdzić naszą obecność w Europie. Dzisiaj osiągnęliśmy to w znakomity sposób. Kosztowało nas to wiele wysiłku, ale nie będzie to wyjątek. Tak będzie zawsze. Bardzo cieszę się z powodu ludzi. Kiedy widzę, jak śpiewają, mam gęsią skórkę. Cieszę się, że mogę tworzyć chwile szczęścia - Mówił trener Inigo Perez po awansie do fazy ligowej Ligi Konferencji.
Hiszpańska drużyna zmierzy się u siebie z Lechem Poznań, FC Dritą, Shkendiją FC oraz na wyjeździe ze Slovan Bratysława, Jagiellonią Białystok i BK Hacken. "Daty i godziny meczów zostaną ogłoszone w przyszłą niedzielę, 31 sierpnia" - poinformował klub w serwisie X.
Pod wpisem kibice stwierdzili wprost, że "kadra jest wystarczająco duża, aby zakończyć play-offy z 18 punktami", a nawet pojawiły się komentarze, że będą to "łatwo" zdobyte "oczka".
Inaczej twierdzi dziennikarz Paul Reidy, który tak podsumował losowanie Rayo Vallecano: "Z punktu widzenia czysto piłkarskiego, spotkania z Lechem, Jagiellonią (mistrzami Polski) i Slovanem będą trudne" - czytamy.
Z kolei hiszpańska "Marca" w nagłówku pisze: "Starcie w Bratysławie i wizyta Lecha Poznań to poważne przeszkody dla Rayo Vallecano w Lidze Konferencji".
"AS" twierdzi podobnie i pisze, że Lech Poznań i Slovan Bratysława to "najgroźniejsi rywale Rayo".
W najbliższą niedzielę Rayo Vallecano zmierzy się z FC Barceloną w meczu 3. kolejki LaLigi. Początek tego spotkania o godz. 21:30. Wciąż nie wiadomo, czy w kadrze na ten mecz znajdzie się Wojciech Szczęsny, który wciąż nie jest zarejestrowany przez klub.
