Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji. Polacy dokonali historycznej rzeczy, gdyż jako pierwsi wprowadzili do fazy ligowej tych rozgrywek aż cztery kluby. W piątek 29 sierpnia nasze zespoły poznały rywali, z którymi będą walczyć w tym europejskim pucharze.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Hiszpanie reagują na losowanie Ligi Konferencji. "Łatwe punty"

Dwie polskie drużyny - Jagiellonia i Lech zmierzą się z Rayo Vallecano, które wyeliminowało Nioman Grodno. - Jestem dumny, że mogę potwierdzić naszą obecność w Europie. Dzisiaj osiągnęliśmy to w znakomity sposób. Kosztowało nas to wiele wysiłku, ale nie będzie to wyjątek. Tak będzie zawsze. Bardzo cieszę się z powodu ludzi. Kiedy widzę, jak śpiewają, mam gęsią skórkę. Cieszę się, że mogę tworzyć chwile szczęścia - Mówił trener Inigo Perez po awansie do fazy ligowej Ligi Konferencji.

Hiszpańska drużyna zmierzy się u siebie z Lechem Poznań, FC Dritą, Shkendiją FC oraz na wyjeździe ze Slovan Bratysława, Jagiellonią Białystok i BK Hacken. "Daty i godziny meczów zostaną ogłoszone w przyszłą niedzielę, 31 sierpnia" - poinformował klub w serwisie X.

Zobacz też: Sąd zdecydował ws. władz PZPN. Doszukali się fałszerstwa. "To jest kryminał"

Pod wpisem kibice stwierdzili wprost, że "kadra jest wystarczająco duża, aby zakończyć play-offy z 18 punktami", a nawet pojawiły się komentarze, że będą to "łatwo" zdobyte "oczka".

Oto "poważne przeszkody" na drodze Rayo Vallecano. Wymieniono polski klub

Inaczej twierdzi dziennikarz Paul Reidy, który tak podsumował losowanie Rayo Vallecano: "Z punktu widzenia czysto piłkarskiego, spotkania z Lechem, Jagiellonią (mistrzami Polski) i Slovanem będą trudne" - czytamy.

Z kolei hiszpańska "Marca" w nagłówku pisze: "Starcie w Bratysławie i wizyta Lecha Poznań to poważne przeszkody dla Rayo Vallecano w Lidze Konferencji".

"AS" twierdzi podobnie i pisze, że Lech Poznań i Slovan Bratysława to "najgroźniejsi rywale Rayo".

W najbliższą niedzielę Rayo Vallecano zmierzy się z FC Barceloną w meczu 3. kolejki LaLigi. Początek tego spotkania o godz. 21:30. Wciąż nie wiadomo, czy w kadrze na ten mecz znajdzie się Wojciech Szczęsny, który wciąż nie jest zarejestrowany przez klub.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU