A jednak! Koeman ogłosił przed meczem Holandia - Polska

Reprezentacja Polski rozpocznie najbliższe zgrupowanie już w poniedziałek 1 września. Jan Urban nie przeprowadził rewolucji, choć powołał kilku niespodziewanych zawodników. Przed szansą debiutu w barwach narodowych staną za to: Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski czy Arkadiusz Pyrka. Na liście nie znaleźli się za to m.in. Marcin Bułka, Mateusz Skrzypczak, czy kontuzjowany Jakub Moder. Do kadry wraca również Robert Lewandowski, który odzyska opaskę kapitana polskiej kadry.

Holenderski Związek Piłki Nożnej (KNVB) również ogłosił w piątek kadrę na wrześniowe zgrupowanie. Nie zabrakło w niej m.in. Virgila van Dijka, Tijjaniego Reijndersa czy Memphisa Depaya. Oto pełna lista zawodników:

Bramkarze: Mark Flekken (Bayer Leverkusen, Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)

Mark Flekken (Bayer Leverkusen, Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton) Obrońcy : Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Nathan Ake (Manchester City), Matthijs de Ligt (Manchester United), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Stefan de Vrij (Inter), Jan Paul van Hecke (Brighton)

: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Nathan Ake (Manchester City), Matthijs de Ligt (Manchester United), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Stefan de Vrij (Inter), Jan Paul van Hecke (Brighton) Pomocnicy : Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Atalanta), Xavi Simons (RB Lipsk), Tijjani Reijnders (Manchester City), Quinten Timber (Feyenoord), Ryan Gravenberch (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Jerdy Schouten

: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Atalanta), Xavi Simons (RB Lipsk), Tijjani Reijnders (Manchester City), Quinten Timber (Feyenoord), Ryan Gravenberch (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Jerdy Schouten Napastnicy: Wout Weghorst (Ajax), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (SSC Napoli)

Kogo najbardziej brakuje w kadrze Holendrów? Jeśli chodzi o obrońców, to można dostrzec absencje Jorrela Hato (Chelsea) oraz Iana Maatsena (Aston Villa). Rzuca się też w oczy brak Matsa Wieffera (Brighton) oraz Jeremiego Frimponga (Liverpool). Koeman skreślił również Briana Brobbeya, który w ostatnim czasie borykał się z problemami zdrowotnymi. Na powołanie nie zasłużył za to Joshua Zirkzee, który wskutek przyjścia Benjamina Sesko do Manchesteru United, może mieć bardzo trudno o grę.

Reprezentacja Polski rozegra pierwszy mecz 4 września, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Holandią. Trzy dni później zmierzymy się za to na stadionie w Chorzowie z Finlandią.

