Jednoznaczne komentarze ekspertów po losowaniu polskich drużyn w LK

Poza Legią, która w dramatycznych okolicznościach pokonała w czwartek po dogrywce Hibernian po golu Milety Rajovicia, awans do fazy ligowej LK wywalczyły Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok. Na tym jednak nie koniec, gdyż na tym etapie rozgrywek zobaczymy również Lecha Poznań, który poległ w dwumeczu el. Ligi Europy z KRC Genk. Poznaliśmy również rywali, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w kolejnej fazie.

Oto reakcje ekspertów na losowanie Ligi Konferencji. Zgodne opinie

Legia Warszawa zagra: ze Spartą Praga, Szachtarem Donieck, Lincoln FC (Gibraltar), NK Celje (Słowenia), Samsunsporem oraz FC Noah (Armenia). Lech zmierzy się z kolei: z Rapidem Wiedeń, Rayo Vallecano, FSV Mainz 05, Lincoln FC, NK Celje, FC Lausanne (Szwajcaria) oraz Sigmą Ołumieniec (Czechy). Jeśli chodzi o Raków, to zagra on: z Rapidem, Spartą, Omonią Nikozja, Żrinjskim Mostar (Bośnia i Hercegowina), CS Universitatea Craiova (Rumunia) oraz Sigmą.

Jagiellonię Białystok czekają za to mecze: z Rayo, AZ Alkmaar, KuPS (Finlandia), RC Strasbourg, Hamrun (Malta) oraz Shkendija (Macedonia Północna). Momentalnie na losowanie zareagowali eksperci. Jako jeden z pierwszych głos zabrał dyrektor sportowy Jagiellonii Łukasz Masłowski. "No i ok" - napisał krótko na portalu X.

"Samsunspor chciał niedawno Kacpra Tobiasza, to jesienią będzie miał okazję przeciwko niemu zagrać" - oznajmił Konrad Ferszter ze Sport.pl.

"Fajny wyjazd na Vallecas. Mocniejsi rywale do powalczenia u siebie. Dla mnie git" - ocenił rywali Lecha Poznań Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Podobnie widzi to Antek Malinowski ze "Sportowego Poznania". "Rywale mocni, ale właśnie dla takich meczów gra się w europejskich pucharach. Nie mogę się doczekać spotkań z Mainz i Rayo Vallecano" - oznajmił.

"Świetne losowanie Legii. Wszyscy rywale są w naszym zasięgu, a szczególnie cieszy mnie, że dostaliśmy wyjazd do Krakowa. To może być piękna przygoda!" - napisał Karol Tyniec z portalu Legia.Net.

"Analizuję sobie rywali polskich drużyn w fazie ligowej Ligi Konferencji i w oczy rzuca się jeden fakt. I tak wszyscy zrobią awans do fazy pucharowej" - podsumował dziennikarz Tomasz Hatta.

"Nie wiem, jaki czar tym razem rzucił Marek Papszun, ale w kontekście losowania był on bardzo skuteczny" - przekazał Jan Piekutowski z serwisu Meczyki.pl.

