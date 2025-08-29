"Here we go". Romano ogłosił nowy klub Kiwiora. Tam zagra Polak!

Jakub Kiwior miał bardzo udaną końcówkę sezonu 2024/2025. Od początku kwietnia wystąpił we wszystkich spotkaniach Arsenalu (w Premier League i Champions League) i niemal zawsze w pełnym wymiarze czasowym. Na początku tego sezonu reprezentant Polski nie zagrał w żadnym z dwóch spotkań ligowych Arsenalu (z Manchesterem United był poza kadrą, a cały pojedynek z Leeds obejrzał z ławki rezerwowych). Mimo że Kiwior nie gra, to dostał powołanie od Jana Urbana na wrześniowe zgrupowanie. Od kilku tygodni media coraz częściej pisały, że Polak odejdzie z londyńskiego klubu.

Oto nowy klub Jakuba Kiwiora. Fabrizio Romano ogłasza

Teraz telenowela na temat przyszłości Jakuba Kiwiora jest niemal na pewno zakończona. O nowym klubie Polaka poinformował Fabrizio Romano, dziennikarz specjalizujący się w informacjach transferowych. Według niego Kiwior podpisze umowę z FC Porto.

"Jakub Kiwior do FC Porto, zaczynamy! Umowa na pakiet 27 mln euro z Arsenalem, wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Kiwior planuje polecieć do Portugalii w ciągu najbliższych 24 godzin, jak tylko dokumenty zostaną zatwierdzone" - napisał Romano w serwisie X.

Jakub Kiwior do Arsenalu dołączył w 2023 roku. W jego barwach zagrał 68 meczów, zdobył trzy gole i miał pięć asyst. Wcześniej był zawodnikiem m.in. Spezii Calcio.

Kiwior w FC Porto, jednym z najbardziej utytułowanych klubów w Portugalii dołączy do innego reprezentanta Polski - stopera Jana Bednarka.

FC Porto, 30-krotny mistrz Portugalii w tym sezonie w trzech meczach zdobył dziewięć punktów i jest na pozycji wicelidera. Prowadzi obrońca tytułu - Sporting.

