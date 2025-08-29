W Hiszpanii od razu zauważyli, co Urban zrobił z Lewandowskim. Tak ocenili

Reprezentacja Polski rozpocznie najbliższe zgrupowanie już w poniedziałek 1 września. Wiemy już, że Jan Urban nieco zaskoczył, kiedy ogłosił powołania. Na liście nie znaleźli się m.in. Marcin Bułka, Mateusz Skrzypczak, Mateusz Bogusz, Bartosz Bereszyński czy kontuzjowany Jakub Moder. Przed szansą debiutu w barwach narodowych staną za to: Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski czy Arkadiusz Pyrka. Po dłuższym czasie do zespołu wraca również Kamil Grabara. A co z Robertem Lewandowskim?

Robert Lewandowski również został powołany do kadry. Mało tego, odzyskał nawet opaskę kapitana, o czym poinformował Urban. "Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek" - przekazał, cytowany przez profil Łączy nas piłka.

Momentalnie na wieść o powołaniu 37-latka zareagowały hiszpańskie media. "Oficjalnie: Lewandowski wraca do reprezentacji Polski" - poinformował portal Barca Universal. Nieco obszerniej rozpisał się za to dziennik "Sport". "Napastnik wraca do kadry po sporze z Michałem Probierzem. To dobra wiadomość dla Lewandowskiego" - przekazano. Dodano, że Jan Urban rozmawiał z gwiazdą FC Barcelony, która powiedziała mu, że chce wrócić do kadry.

Dziennikarze wspominają, że "bałagan zaczął się jeszcze przed latem", kiedy Lewandowski zrezygnował z gry podczas czerwcowego zgrupowania. "To zdarzenie spotęgowało atmosferę napięcia i krytyki w Polsce" - czytamy. Dziennik "Marca" zaznaczył, że zmiana selekcjonera "była jednak kluczowa" dla powrotu Lewandowskiego.

Mało tego, zauważono, że wiek napastnika nigdy nie stanowił problemu dla Urbana, który uważa, że wciąż jest dla nas bezcenny. Na koniec przywołano statystyki piłkarza, który w barwach reprezentacji Polski rozegrał 158 meczów, w których strzelił 85 goli.

Reprezentacja Polski rozegra pierwszy mecz 4 września, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Holandią. Trzy dni później zmierzymy się za to na stadionie w Chorzowie z Finlandią.

