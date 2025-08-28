"Zhańbiliście nas przed całym światem". Klęska faworyta w Lidze Konferencji

Besiktas jest nie tylko jedną z najlepszych, ale najbogatszych drużyn w Turcji. W przeszłości grali w nim tacy piłkarze jak Guti, Ricardo Quaresma czy Ciro Immobile. Ekipa ze stolicy ma też spore ambicje, żeby liczyć się w Europie. Może nie Lidze Mistrzów - ale już awans do Ligi Konferencji jest uznawany za obowiązek przez kibiców Besiktasu. Tym bardziej szokujące było to, co stało się w czwartek.

Kompromitacja tureckiej potęgi. Wściekłość kibiców

Besiktas, który poprzedni sezon ligi tureckiej zakończył na czwartym miejscu, rozpoczął rywalizację w pucharach od eliminacji Ligi Europy. Bez wielkiej walki przegrał jednak lipcowy dwumecz z Szachtarem Donieck. Już wtedy wokół drużyny Ole Gunnara Solskjaera była gorąco. Obecnie jednak naprawdę wątpliwe jest, czy Norwegowi uda się utrzymać posadę w Turcji.

FC Lausanne-Sport według "Transfermarkt" dysponuje składem o ponad pięć razy mniejszej wartości rynkowej niż Besiktas. A mimo tego szwajcarski zespół nie tylko wywalczył remis na własnym boisku (1:1), ale był w stanie zaskoczyć Turków też na wyjeździe. W czwartkowym meczu obejrzeliśmy jednego gola. Pod koniec pierwszej połowy Nathan Butler-Oyedeji otrzymał dalekie prostopadłe podanie, wyszedł na sam na sam z bramkarzem i pewnym strzałem po ziemi umieścił piłkę w siatce.

Besiktas miał do końca spotkania znacznie wyższe posiadanie piłki i próbował doprowadzić do remisu, ale to mu się nie udało. Szwajcarska drużyna wygrała 1:0 i wywalczyła awans do Ligi Konferencji. Jej piłkarze nie kryli radości, po końcowym gwizdku... zaczęli wspólnie tańczyć na środku boiska. Dla zespołu Besiktasu był to natomiast tylko początek nieprzyjemności.

Po spotkaniu pojawili się pod trybuną, na której znajdowali się najbardziej zagorzali kibice. Padły mocne słowa. - Zhańbiliście nas przed całym światem - wykrzykiwali fani Besiktasu.

Besiktas - FC Lausanne-Sport 0:1 (0:1)

Bramki: Butler-Oyedeji 45+1'