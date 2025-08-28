Legenda nie wytrzymała i zaatakowała Szymańskiego. "Co za wstyd!"

W sezonie 2023/2024 Sebastian Szymański był w świetnej formie i szybko stał się ulubieńcem kibiców Fenerbahce. W zeszłym sezonie spisywał się już wyraźnie gorzej. Co więcej, latem wiele mówiło się o jego możliwym odejściu. Finalnie Polak pozostał jednak w klubie, a trener Jose Mourinho był pod wrażeniem jego pracy w trakcie okresu przygotowawczego. - Gdyby przyznawano nagrodę dla najlepszego piłkarza przygotowań do sezonu, dostałby ją Sebastian Szymański - powiedział portugalski szkoleniowiec.

Szymański w ogniu krytyki. Legenda nie gryzła się w język

W środę Fenerbahce rozegrało rewanżowy mecz w eliminacjach Ligi Mistrzów przeciwko Benfice. Spotkanie zakończyło się porażką tureckiego zespołu 0:1, który tym samym nie zakwalifikował się do tych elitarnych rozgrywek. Szymański rozegrał pełne 90 minut, ale nie zdołał pomóc drużynie. Bardzo skrytykowała go legenda tureckiej piłki Nihat Kahveci.

- Człowiek, który nie wykonał ani jednego pozytywnego ruchu na boisku, który otrzymał tytuł numer 10 tylko dlatego, że biega, i któremu Mourinho powiedział: "Pozwoliłbym grać trzem Szymańskim", człowiek, który moim zdaniem powinien jako pierwszy opuścić boisko. Brown w ostatniej minucie podaje nawet piłkę do bramkarza. Czego możemy oczekiwać od takiego Fenerbahce? Trener to jedno, zarząd to drugie. Co za wstyd dla tych kibiców! - grzmiał w rozmowie na kanale YouTube Kontraspor.

Szymański już wcześniej był krytykowany przez turecką prasę za mecz z Feyenoordem. "Szymański, zapowiadany jako gwiazda obozu treningowego, najwyraźniej pomylił stroje. W akcjach ofensywnych konsekwentnie podawał piłkę swoim byłym kolegom z drużyny" - czytamy.

Polak kolejną okazję do gry będzie miał już w najbliższą niedzielę. Tego dnia Fenerbahce zmierzy się z Genclerbirligi.

