Zapadła decyzja ws. Blattera i Platiniego. Świat czekał aż 10 lat

Sepp Blatter i Michel Platini przez lata byli najważniejszymi ludźmi w świecie futbolu, jako prezydenci FIFA i UEFA. W 2015 r. na światło dzienne wyszła afera korupcyjna, według której w 2011 r. Blatter miał przekazać Platiniemu łapówkę w wysokości 1,5 mln funtów oraz podpisać kontrakt, który miał być niekorzystny dla FIFA. Szwajcar i Francuz zostali zawieszeni przez światową federację na osiem lat.

Ostateczny koniec sprawy Blattera i Platiniego

Jak podaje Associated Press, szwajcarska prokuratura postanowiła ostatecznie odpuścić i nie będzie składała apelacji od ostatniego wyroku do Sądu Najwyższego. To oznacza definitywny koniec sprawy Blattera i Platiniego.

"Akceptujemy wyrok Sądu Apelacyjnego. Zamykamy kolejny rozdział w skomplikowanych procedurach związanych z piłką nożną" - oświadczyło biuro szwajcarskiego Prokuratora Generalnego, cytowane przez "AP".

Gdy wybuchła afera, było jasne, że tę sprawę trzeba dogłębnie wyjaśnić, zajęła się nią szwajcarska prokuratura. Otoczenie oskarżonych przekonywało, że to były zaległe pieniądze dla Platiniego za dodatkową i niekontraktową pracę jako doradca prezydencki w latach 1998-2002. Ale śledczy byli pewni, że Francuzowi wypłacono pieniądze niezgodnie z prawem. Śledztwo trwało długie lata.

W tym czasie doszło do dwóch spraw sądowych - latem w 2022 r. w Federalnym Sądzie Karnym i w marcu tego roku w Sądzie Apelacyjnym. Sędziowie na obu rozprawach uniewinnili Szwajcara i Francuza. Kilka miesięcy temu wydawało się, że to ostateczny koniec sprawy, że Blatter i Platini będą mieli spokój. Ale prokuratorzy wciąż mogli się odwołać do szwajcarskiego Sądu Najwyższego. Jednak musieliby mieć nowe, przełomowe dowody w sprawie, a przecież niczego nie wykazali przez dziesięć lat.

Choć Blatter i Platini wygrali przed sądem, nie odzyskają straconych lat, zszarganych nerwów i zniszczonej reputacji w środowisku działaczy piłkarskich. Pod koniec 2015 r. stracili posady w FIFA i UEFA. Przejęli je Gianni Infantino i Aleksander Ceferin, którzy szefują w światowej i europejskiej federacji do dziś.

