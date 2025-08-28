Mueller właśnie "zdemaskował" Lewandowskiego. "Skopiował to"

Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych piłkarzy świata. Mimo 37 lat na karku wciąż imponuje formą i utrzymuje się w czołówce. Niemal w każdej drużynie, w której występował, był jedną z gwiazd i filarów. Jemu też powierzane są ważne zadania, jak strzelanie rzutów karnych. Tak było m.in. w Bayernie Monachium, tak jest w FC Barcelonie czy w reprezentacji Polski. Napastnik robi to dość charakterystycznie, co nie zawsze przypada do gustu rywalom czy ekspertom. Rozpędza się, po czym staje i znów podbiega do piłki, uderzając w drugie tempo, co ma na celu zmylić przeciwnika. Polak prezentuje ten styl już od wielu lat, ale jak ujawnił właśnie jego dawny kolega klubowy, ten nabieg i zatrzymanie nie jest autorskim pomysłem Lewandowskiego. Kogo więc?

Thomas Mueller zdradził tajemnicę. Chodzi o Lewandowskiego. Polak nie był prekursorem?

Thomas Muller zdradził po pytaniu od niemieckiego "Bilda", że to właśnie on prezentował taki styl wykonywania "jedenastek", a polski napastnik po prostu go... skopiował. Wcześniej to Niemiec był pierwszym wyborem trenerów Bayernu Monachium przy rzutach karnych, ale później z tej roli "wygryzł go" nasz rodak. - Były powody, dla których nie byłem już numerem jeden wśród wykonawców "11" w bawarskiej ekipie - zaczął. - Mój procent [skuteczności, przyp. red.] nieco spadł z biegiem lat. Sądzę, że przesadziłem z techniką. A z Lewandowskim było odwrotnie. Skopiował moją technikę, a następnie ją udoskonalił. On również był w stanie przechytrzyć golkiperów, a dodatkowo wykonywał rzuty karne jeszcze pewniej - mówił Mueller.

Na te słowa Lewandowski jeszcze nie odpowiedział. A dlaczego w ogóle Mueller poruszył temat wykonywania rzutów karnych? Ano dlatego, że w 14. minucie doliczonego czasu gry spotkania Vancouver Whitecaps z St. Louis (3:2) Niemiec podszedł na 11. metr i w stylu Lewandowskiego zdobył bramkę - pierwszą w MLS, a także w nowej drużynie - choć wierząc w słowa Muellera, trzeba powiedzieć, że wykonał ją w swoim własnym stylu. Tak czy inaczej, okazał się on skuteczny. Podobnie jak i Polak - w całej karierze podchodził do karnego 98 razy i 88-krotnie udało się przechytrzyć bramkarza, co daje mu ponad 90-procentową skuteczność, choć nie zawsze wykonywał je w dobrze znanym nam stylu.

Czy Robert Lewandowski wróci do kadry?

Mueller odszedł latem z Bayernu i przeniósł się za ocean. Zdaniem wielu wypisał się już z wielkiego futbolu. Wciąż pozostaje w nim za to Robert Lewandowski. Obecnie pauzuje z powodu urazu, ale niewykluczone, że już w weekend wróci na boisko i wystąpi przeciwko Rayo Vallecano. Wiele wskazuje też na to, że otrzyma powołanie na wrześniowe zgrupowanie kadry. Pytanie tylko, czy przybędzie na nie w roli "zwykłego" kadrowicza, czy jednak kapitana?

