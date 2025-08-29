Ibrahimović wskazał najlepszego piłkarza w historii. Nie wahał się ani sekundy. "Bez dwóch zdań"

- Tylko umiejętności, bez wygrywania? Uważam, że jestem najlepszy. Bez żartów. Jestem najbardziej kompletnym piłkarzem, jaki kiedykolwiek istniał. W kwestii umiejętności. Nie wygrałem Złotej Piłki, nie wygrałem Ligi Mistrzów. Jeśli to się liczy, nie jestem (wśród najlepszych - red.). Zdobyłem 34 trofea (wlicza dwa tytuły Juventusu w latach 2004-2006, które później odebrano - red.), trochę indywidualnych, ale te drugie przychodzą za sukcesami kolektywu. Jeśli zespół gra dobrze, jednostki radzą sobie dobrze. Ale jeśli mówimy tylko o zdolnościach piłkarskich, to na 100 procent i bez żartów jestem najlepszy - mówił Zlatan Ibrahimović w wywiadzie z Piersem Morganem już po zakończeniu kariery (październik 2023 r.).

Zlatan Ibrahimović wskazał najlepszego piłkarza w historii. "Jest piłką nożną"

122-krotny reprezentant Szwecji (62 gole, 25 asyst) zawsze słynął z niezwykle wysokiego mniemania o sobie. Czasem potrafił jednak zdobyć się na pochwały wobec innych zawodników. A jeden z nich zrobił na nim gigantyczne wrażenie.

W 2021 r. Ibrahimović wskazał tego gracza w wywiadzie dla stacji beIN Sports. - Zawsze powtarzam każdemu, kto ze mną gra: Ronaldo jest piłką nożną. Sposób, w jaki się poruszał, sposób, w jaki robił te przekładanki nad piłką, te szalone rajdy. Moim zdaniem jest najlepszym piłkarzem w historii, bez dwóch zdań - oznajmił.

Szwed miał okazję z bliska oglądać popisy legendarnego Brazylijczyka. Nigdy nie grali w jednej drużynie, ale trzykrotnie stanęli naprzeciwko siebie. Dwukrotnie w sezonie 2004/05, gdy w 1/8 finału Ligi Mistrzów Juventus ze Zlatanem w składzie rywalizował z Realem Madryt, gdzie grał Ronaldo. W pierwszym spotkaniu górą byli Hiszpanie (1:0), lecz w rewanżu Włosi triumfowali po dogrywce (2:0) i awansowali, a gracz turyńczyków asystował przy trafieniu Davida Trezegueta (na 1:0).

Zlatan Ibrahimović nie mógł się napatrzeć na Ronaldo. "Każdy chciał być nim"

Odrębną historią jest trzecie spotkanie, które miało miejsce w sezonie 2006/07 w ligowych derbach Mediolanu. Grający dla AC Milanu Ronaldo otworzył wynik, lecz później został przyćmiony przez Ibrahimovicia, asystenta przy wyrównującym trafieniu Julio Cruza i zdobywcę zwycięskiej bramki (2:1). A po sieci do dziś krąży nagranie sprzed pierwszego gwizdka, gdy Szwed z podziwem i zaciekawieniem wpatruje się w dwukrotnego mistrza świata, wówczas będącego u schyłku poważnej kariery.

W CV tych dwóch piłkarzy można znaleźć kilka punktów wspólnych. Obaj po wyjeździe z ojczyzny trafili do Holandii (Ronaldo do PSV, Ibrahimović do Ajaxu Amsterdam), a następnie występowali w Interze, Milanie oraz FC Barcelonie. Żaden z nich nie wygrał też Ligi Mistrzów. Szwed zdobył 32 trofea zespołowe, czyli dokładnie dwa razy więcej niż Brazylijczyk, lecz może mu zazdrościć dwóch Złotych Piłek (1997 i 2002). Przy tym należy pamiętać, że młodszy z nich wszystkie tytuły ugrał w klubach, podczas gdy starszy sporo zdobył z brazylijską kadrą (dwa mistrzostwa świata, dwukrotnie Copa America i raz Puchar Konfederacji).

Ronaldo wygrywał już wtedy, gdy Zlatan Ibrahmiović dopiero marzył o wielkiej karierze i szukał inspiracji. O czym Szwed wspominał w wywiadzie u Piersa Morgana. - Dla mnie najlepszy piłkarz to ten zmieniający grę. Taki, który skłoni cię jako młodego fana do wyjścia na boisko i robienia tego, co on. Gdy objawił się Ronaldo "Fenomeno", było inaczej - stwierdził.

- Jako młody chłopak oglądałem jego mecze. [...] Widzieliśmy jego triki, dryblingi, gole, wszyscy na to patrzyliśmy. [...] Studiowaliśmy jego triki oraz dryblingi i wychodziliśmy tego próbować. Według mnie on zmienił piłkę nożną. On w nią nie grał, on nią był. Ponieważ każdy chciał być nim. Obecnie widzę wielu piłkarzy. Strzelają wiele goli, robią niesamowite rzeczy, ale nie zmieniają gry tak jak on - podsumował.

