Dzieje się. Arsenal wybrał następcę Kiwiora. Wiadomo, gdzie wyląduje Polak

Od obecnego sezonu w barwach FC Porto gra Jan Bednarek. Dużo wskazuje na to, że w najbliższych dniach może dołączyć do niego Jakub Kiwior. Od pewnego czasu trwają rozmowy między portugalskim klubem a Arsenalem ws. transferu reprezentanta Polski.

Jakub Kiwior coraz bliżej transferu do FC Porto

Według medialnych doniesień FC Porto zaoferowało za Jakuba Kiwiora 26 milionów euro. Arsenal ciągle jednak nie zaakceptował tej oferty, ale to nie oznacza, że do transferu nie dojdzie. W czwartkowy poranek Fabrizio Romano poinformował, że "Kanonierzy" negocjują z Bayerem Leverkusen transfer Piero Hincapie. Arsenal chce wypożyczyć Ekwadorczyka z obowiązkiem wykupu. Jeśli umowa zostanie zawarta, to drzwi do odejścia Kiwiora zostaną w pełni otwarte.

Z kolei portugalski "Record" wprost ogłosił, że ogłoszenie przenosin polskiego obrońcy do FC Porto jest kwestią czasu. Ma to być wypożyczenie z obowiązkowym wykupem, które ma kosztować 27 milionów euro. Gdyby to się potwierdziło, to pewnie w najbliższych godzinach otrzymamy oficjalny komunikat ws. przenosin Jakuba Kiwiora do portugalskiego klubu.

Przez dwa i pół roku Jakub Kiwior rozegrał dla Arsenalu 68 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Razem z klubem wygrał Tarczę Wspólnoty w sezonie 2023/2024.

