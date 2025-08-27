W Hiszpanii głośno po decyzji Barcelony. Tak nazwali Szczęsnego

Konflikt na linii Marc-Andre ter Stegen - FC Barcelona udało się załagodzić tuż przed rozpoczęciem rozgrywek. Ostatecznie zgodził się on podpisać dokumenty medyczne ws. kontuzji pleców, a niezależna komisja orzekła, że uraz "spełnia kryteria dotyczące długotrwałych kontuzji". Dzięki temu klub mógł zarejestrować nowych piłkarzy. Niemiec odzyskał za to opaskę kapitańską. - Ważne, że Marc wrócił - dla całego zespołu. Jest bramkarzem najwyższej klasy i ma nasze pełne wsparcie, aby mógł wrócić do gry na najwyższym poziomie. Nie mogę mu jednak niczego obiecać, nigdy tego nie robię - przyznał Hansi Flick.

"Flick może odetchnąć". Hiszpanie reagują na odejście Inakiego Peny

FC Barcelona od dłuższego czasu nie kryje, że chciałaby się pozbyć Niemca. Nie dość, że sprowadzony został Joan Garcia, to na prośbę Flicka przedłużono kontrakt z Wojciechem Szczęsnym, który ma być "nieoceniony w tak młodej szatni". Polak nie może jednak zaliczyć obecnego sezonu do udanych, gdyż nawet nie mógł dotąd usiąść na ławce rezerwowych. FC Barcelonie nie mogła go zarejestrować ze względu na zbyt wysokie koszty wynagrodzeń.

W środę oficjalnie poinformowano jednak, że wypożyczony do Elche został Inaki Pena. To prawdopodobnie pozwoli klubowi na rejestrację naszego bramkarza. "Flick łapie oddech po transferze w sprawie Szczęsnego" - przekazał "Sport". Dziennikarze docenili również Polaka, gdyż mimo "niezręcznej sytuacji" w ostatnich dniach nie powiedział ani jednego negatywnego słowa. "Takimi gestami zdobywał szatnie od momentu przybycia" - dodano.

Mało tego, podkreślono, że plany nie uległy zmianie. Garcia ma być zatem pierwszym bramkarzem, natomiast Szczęsny jest wciąż najlepszą opcją na zastępstwo. Dziennikarze wspominają również, co niegdyś mówił o nim sam Flick. "Czasami trochę pali, ale taki już jest - ma świetną osobowość" - ocenił 35-latka.

Szczęsny nie przejmuje się jednak tym, że będzie jedynie zmiennikiem. "Bardziej doświadczony Polak w każdej chwili może wejść do bramki i nie obniży poziomu. Potwierdził to, gdy w poprzednim sezonie był kluczowym graczem" - napisał dziennik "Mundo Deportivo". Szczęsny rozegrał dotąd w FC Barcelonie 30 spotkań, w których 14 razy zachował czyste konto.

FC Barcelona po dwóch meczach ligowych jest wiceliderem tabeli ligowej z kompletem punktów. Najbliższe spotkanie piłkarze Hansiego Flicka rozegrają w niedzielę 31 sierpnia, kiedy na wyjeździe zmierzą się oni z Rayo Vallecano.