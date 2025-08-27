Krychowiak to bez wątpienia jeden z najlepszych polskich piłkarzy poprzedniej dekady, ale ostatnio znajdował się już daleko od poważnego futbolu. W latach 2022-2024 występował w Arabii Saudyjskiej, a w poprzednim sezonie był graczem cypryjskiego Anorthosisu Famagusta. Na początku lipca został natomiast wolnym zawodnikiem i od tamtego czasu nie znalazł nowego pracodawcy.

Krychowiak wypowiedział się na temat przyszłości. To koniec?

W środę doświadczony piłkarz pojawił się w studiu "Dzień Dobry TVN" i szerzej opowiedział o swojej obecnej sytuacji oraz planach. - Nie znalazłem jeszcze oferty, która w 100 procentach by mi odpowiadała, a dostawałem telefony z różnych miejsc. Jak patrzyłem na kierunki, zastanawiałem się, czy nadal jestem piłkarzem. Była Australia, Izrael, Iran, Irak - naprawdę takie zaskakujące kierunki piłkarskie, ale nie zdecydowałem się na żaden z nich - zdradził Krychowiak.

Po chwili 35-latek przyznał, że tak naprawdę może już nie podpisać żadnego kontraktu. I zawiesić buty na kołku. - Rok temu grałem na Cyprze, gdzie było połączenie gry w piłkę z fajnym miejscem do życia. Ale nie dostałem jeszcze takiej oferty, więc niewykluczone, że zakończę karierę jeszcze w tym sezonie. W mojej głowie prawie już taka decyzja zapadła. Ale wciąż nie wiadomo, jak to się potoczy, w poprzednim sezonie podpisałem kontrakt pod koniec września, w piłce nożnej wszystko jest możliwe. W mojej głowie ten koniec zbliża się wielkimi krokami - podsumował wielokrotny reprezentant Polski.

Grzegorz Krychowiak w przeszłości reprezentował barwy aż dwunastu zespołów. Największe sukcesy odnosił w hiszpańskiej Sevilli - z którą wygrał Ligę Europy i zapracował na transfer do PSG. Nigdy nie miał okazji wystąpić w polskich rozgrywkach.