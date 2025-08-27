Legenda upada na oczach świata. Ależ skandal z udziałem Eto'o

Samuel Eto'o to jeden z najwybitniejszych napastników w historii. Wraz z FC Barceloną zdobył trzy mistrzostwa Hiszpanii i dwie Ligi Mistrzów. Puchar Europy wygrał także w barwach Interu Mediolan. Ponadto jest wielokrotnym reprezentantem Kamerunu i legendą tamtejszej piłki. Z kadrą dwukrotnie wygrywał Puchar Narodów Afryki.

Afera w kameruńskiej piłce. Samuel Eto'o w ogniu krytyki

Obecnie były piłkarz jest prezesem kameruńskiego związku piłki nożnej (FECAFOOT). Jego kadencja delikatnie mówiąc, nie należy jednak do udanych i często jest bohaterem różnych skandali. Teraz kolejną aferę ujawniło "Mundo Deportivo". "Kameruńska Federacja Piłki Nożnej (FECAFOOT) stoi w obliczu głębokiego kryzysu, a oskarżenia mogą zniszczyć jego dziedzictwo i zagrozić przyszłości krajowej piłki nożnej" - czytamy.

Dziennikarze ujawnili, że Komisja Etyki FIFA w Zurychu wnioskuje o tymczasowe zawieszenie Eto'o z powodu nieprawidłowości finansowych. Podobny wniosek złożyła także Afrykańska Konfederacja Piłkarska (CAF). Eto'o oskarża się o oszustwa podatkowe w Hiszpanii, korupcję i ustawianie meczów, rzekome przywłaszczenie 1,5 miliona dolarów z meczów towarzyskich (Kamerun–Meksyk, Kamerun–Rosja, Kamerun–Korea Południowa), zawieszenie członka Komitetu Wykonawczego Guibai Gatama w celu uciszenia opozycji oraz manipulacje wyborcze.

- To nie jest atak na Samuela Eto'o jako zawodnika. Jego kariera piłkarska jest nietykalna. Chodzi o ratowanie zarządzania kameruńską piłką nożną, aby reprezentowała ona uczciwość i fair play, których sam bronił na boisku. Moim obowiązkiem, jako prawnika i Kameruńczyka, jest walka o federację, która służy ludziom, zawodnikom i przyszłości tego sportu - powiedział prawnik Emmanuel Nsahlai. Tym samym Eto'o wpadł w poważne tarapaty i jego przyszłość w świecie piłki stoi pod sporym znakiem zapytania.

