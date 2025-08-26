Media: "Polski Yamal" opuszcza giganta. Teraz tam będzie grał

Jan Faberski jest jedną z większych nadziei Ajaxu Amsterdam i doczekał się nawet porównań do Lamine'a Yamala. - W pewnych aspektach są bardzo podobni. Wszyscy w akademii są z niego bardzo zadowoleni. Jak rozmawiasz z ludźmi z Ajaxu, to wszyscy mówią, że to nasza przyszła gwiazda. To jest wasza, przyszła, polska gwiazda - mówił legendarny Wesley Sneijder. Chociaż na razie 19-latek będzie rozwijał się poza stołecznym klubem.

Jan Faberski pracuje na swoje nazwisko w Ajaxie Amsterdam. Wtem wieści o transferze

Tak wynika z informacji przekazanych przez holenderski dziennik "De Telegraaf". "Faberski w tym sezonie będzie grał w PEC Zwolle na zasadzie wypożyczenia" - czytamy. W umowie nie zawarto opcji wykupu, "ponieważ Ajax jest zdeterminowany, aby nie stracić prawoskrzydłowego".

Zwolle występuje w Eredivisie. I bardzo dobrze zaczęło sezon - zajmuje piąte miejsce w tabeli po wygranych z Twente (1:0) i Telstarem (2:0). Tak się składa, że ostatni z wymienionych klubów również zabiegał o transfer utalentowanego Polaka, lecz główny zainteresowany odmówił w obawie, że beniaminek "będzie musiał za dużo się bronić".

Media: Jan Faberski zostanie wypożyczony przez Ajax Amsterdam. Mają wobec niego plany

Zwolle raczej będzie miało wyższe aspiracje. Przed przerwą reprezentacyjną klub z północno-wschodniej Holandii zagra z Utrechtem (31 sierpnia), a później czeka go mecz z Ajaxem (13 września), który aktualnie jest trzeci w tabeli (7 pkt w trzech spotkaniach, traci po 2 pkt do liderującego NEC i drugiego PSV).

W takim środowisku 19-latek ma większe szanse na rozwój, zwłaszcza że w Amsterdamie wydają się mieć na niego plan. "Po tym sezonie mógłby zastąpić Bertranda Traore. Zawodnik z Burkina Faso ma wygasającą umowę, która raczej nie zostanie przedłużona" - wyjaśnił "De Telegraaf". W takim układzie Polak byłby zmiennikiem Raula Moro.

Ajax Amsterdam pozyskał Jana Faberskiego z Jagiellonii Białystok latem 2022 r. Niedawno kontrakt piłkarza został przedłużony do końca czerwca 2030 r. Młodzieżowy reprezentant Polski na razie rozegrał 35 meczów w drużynach juniorskich amsterdamczyków, lecz nie doczekał się seniorskiego debiutu.

