Widzew Łódź oficjalnie poinformował, że nowym trenerem pierwszej drużyny będzie Patryk Czubak. W pewnym sensie to dla niego powrót na to stanowisko. bowiem zajmował je tymczasowo przed przyjściem Żeljko Sopicia. To obiecujący, młody trener. Ma zaledwie 32 lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Oto nowy trener Widzewa

Patryk Czubak jest w Widzewie od września 2023 r. Był przez 1,5 roku trenerem analitykiem w sztabie Daniela Myśliwca. Po jego zwolnieniu poprowadził łodzian w trzech spotkaniach, a następnie został asystentem Żeljko Sopicia.

- Kluczem musi być spójność i dyscyplina, którą w pierwszej kolejności widać na treningu i podczas meczu. PKO BP Ekstraklasa to rozgrywki niezwykle wyrównane, gdzie o wyniku decydują szczegóły, a praca, którą będziemy wykonywać z drużyną i sztabem, ma nas do tego przybliżyć. Bardzo wierzę we wszystkich ludzi w Klubie, na czele z piłkarzami, ale teraz chciałbym już skoncentrować się na wspólnej, codziennej pracy - powiedział Patryk Czubak.

Zobacz też: "Moje serce jest tu, w Polsce. Mama jest ze mną od początku"

Widzew nie silił się na poszukiwania trenera z dużym doświadczeniem na poziomie ekstraklasy, ani nie szukał zagranicznego trenera z całkiem głośnym nazwiskiem. Postawił na rozwiązanie perspektywiczne, wybrał trenera z potencjałem, którego dobrze zna. Dyrektor sportowy Widzewa, Mindaugas Nikolicius, przyznał, że szykował Czubaka do roli pierwszego trenera.

- Pomysł Klubu dotyczący Patryka od początku polegał na stworzeniu dla niego takiej ścieżki rozwoju, aby pewnego dnia został pierwszym trenerem. Ten dzień nadszedł szybciej, niż się spodziewaliśmy. Jestem przekonany, że to właściwa decyzja. Patryk doskonale rozumie wartości, jakimi kierujemy się w Widzewie. W zeszłym sezonie wykazał się odwagą, pełniąc tymczasowo funkcję trenera w trudnym momencie. Teraz znów bez wahania odpowiedział na naszą propozycję. W najbliższym czasie będzie miał szansę udowodnić, że zaufanie do jego umiejętności było uzasadnione - mówił.

Jednocześnie poinformowano, że do sztabu Czubaka dołączy Łukasz Włodarek. Był asystentem trenera m.in. w GKS-ie Jastrzębie, Rakowie Częstochowa (w pierwszej kadencji Marka Papszuna i przez rok pracy Dawida Szwargi), ŁKS-ie Łódź, a w ostatnich miesiącach w Odrze Opole. W Jastrzębiu pracował też jako pierwszy trener wiosną 2021 r.

Z kolei asystenci Sopicia, tj. Dario Grabušić, Josip Paušić i Ivan Ćuković, odchodzą z klubu. Rozwiązano z nimi kontrakty za porozumieniem stron.

W tabeli PKO Ekstraklasy Widzew jest na dziewiątym miejscu. Po sześciu meczach na koncie ma siedem punktów. Ostatnio zanotował serię trzech spotkań bez zwycięstwa - remis i dwie kolejne porażki w pechowych okolicznościach. W niedzielę zagra na wyjeździe z Lechem Poznań.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU