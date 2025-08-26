Oficjalnie: Polski trener w zagranicznym klubie. Będzie pracował z legendą

Dynamo Kijów było jednym z kandydatów do gry na jesień w Lidze Mistrzów. Dość niespodziewanie przegrało jednak z Pafos (0:3 w dwumeczu) w trzeciej rundzie eliminacji. Na pewno zagra w europejskich pucharach, ale pytanie jest, czy w Lidze Europy, czy w Lidze Konferencji. Okazuje się, że o rywalizację w pierwszych z wymienionych rozgrywek, będzie chciał ukraińskiemu klubowi pomóc... polski trener. W przeszłości prowadził drużynę z ekstraklasy, a teraz dołączył do Dynama.

Maciej Kędziorek nowym pracownikiem Dynama Kijów. Będzie działał z legendą ukraińskiej piłki

We wtorkowy poranek portal Meczyki.pl informował, że kijowska ekipa nawiązała współpracę z Maciejem Kędziorkiem, byłym trenerem m.in. Radomiaka Radom. Rzekomo został asystentem szkoleniowca Ołeksandra Szowkowskiego, legendarnego bramkarza, który niemal całą karierę spędził w Dynamie, zdobywając z nim aż 14 mistrzostw Ukrainy. Stał się też legendą reprezentacji, rozgrywając dla niej aż 92 mecze. Kijowską drużynę w roli trenera prowadzi od listopada 2023, najpierw zasiadając na ławce tymczasowo.

Teraz Kędziorek będzie miał możliwość współpracować z legendą, co potwierdził już sam klub. O 11:48 działacze wypuścili komunikat na X o treści: "Maciej Kędziorek dołączył do sztabu trenerskiego Dynama! Polski specjalista dołączył do pierwszego zespołu jako analityk i specjalista ds. stałych fragmentów gry. Witamy i życzymy sukcesów w pracy!".

Spore wyzwanie przed Kędziorkiem

To nowy etap w karierze Kędziorka. Wcześniej miał okazję być asystentem trenerów w Rakowie Częstochowa, Arce Gdynia czy Lechu Poznań, a także pierwszym szkoleniowcem w Starcie Otwock, Victorii Sulejówek czy właśnie Radomiaku Radom, w którym pracował do maja 2024, po czym zarząd polskiego klubu zdecydował o rozstaniu. Wówczas radomska drużyna ledwo utrzymała się w ekstraklasie, zajmując 15. miejsce, a więc pierwsze bezpieczne.

Pierwszym meczem Dynama, w którym Kędziorek wystąpi w nowej roli, będzie rewanżowe spotkanie z Maccabi Tel Awiw w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Odbędzie się ono w Lublinie. W pierwszym meczu to izraelski klub wygrał 3:1. W przypadku porażki Dynamo zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji.

